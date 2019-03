3. Liga: Hallescher FC gegen KFC Uerdingen heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Heute Abend findet die erste Begegnung des 26. Spieltags der 3. Liga zwischen dem Halleschen FC und KFC Uerdingen statt. Wir zeigen euch, wo und wie ihr die Partie verfolgen könnt. Außerdem liefert SPOX alle interessanten Spieldaten und die Top-Torjäger beider Teams.

Mit dem Halleschen FC und dem KFC Uerdingen treffen zwei Verfolger des Spitzen-Trios aufeinander. Halle ist mit 42 Punkten Vierter, Uerdingen liegt mit drei Punkten weniger direkt dahinter auf Platz fünf.

Hallescher FC - KFC Uerdingen live - Daten zur Partie

Am letzten Spieltag musste der Hallesche FC die ersten Rückrunden-Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Cheftrainer Torsten Ziegner verlor auswärts beim VfL Osnabrück mit 0:2 und blieb dabei im vierten Spiel in Folge ohne eigenes Tor. Das letzte zählbare Erfolgserlebnis datiert vom 27. Januar gegen Fortuna Köln (1:0). Seitdem steht seit langen 362 Pflichtspiel-Minuten vorne die Null.

Auch beim Aufsteiger aus Uerdingen läuft es gerade alles andere als rund. In den fünf Pflichtspielen des Jahres kassierte das Team des neuen Trainers Norbert Meier drei Niederlagen bei zwei Remis. Ein Sieg gelang folgerichtig 2019 noch gar nicht.

Den letzten Sieg holte der KFC am 17.12.2018 auswärts beim SV Wehen Wiesbaden.

Die Begegnung zwischen dem Halleschen FC und dem KFC Uerdingen wird heute um 19 Uhr im Erdgas-Sportpark angepfiffen. Für beide ist das heutige Spiel in Halle erst das dritte direkte Aufeinandertreffen überhaupt.

Hallescher FC gegen KFC Uerdingen: Livestream und Liveticker

Im Free-TV wird das Drittliga-Duell Hallescher FC vs. KFC Uerdingen nicht zu sehen sein. Wie gewohnt zeigt MagentaSport alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Auch die Partie in Halle wird direkt von MagentaSport gezeigt. Die Übertragung beginnt bereits um 18.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Spielbeginn.

Um Zugriff auf alle Drittliga-Spiele der Saison zu erhalten, muss man ein Abonnement bei MagentaSport abschließen. Bei einer einjährien Laufzeit kostet das Abo 9,95 Euro pro Monat, will man sich die Flexibilität wahren und monatlich kündigen fallen pro Monat 16,95 Euro an.

Telekom-Kunden können MagentaSport für 9,95€ im Monat buchen. Abrufbar ist das MagentaSport-Angebot dann sowohl via TV als auch via Stream.

All denjenigen, die das Spiel nicht live am Bildschirm verfolgen können, bietet SPOX die perfekte Alternative. Das Spiel Hallescher FC v. KFC Uerdingen 05 gibt es ebenso im SPOX-Liveticker.

Bilanz Hallescher FC vs. KFC Uerdingen 05 - Letze fünf Drittliga-Partien

Die Formkurve von Halle und Uerdingen zeigt eher nach unten als nach oben. Dem Halleschen FC kann die Defensiv-Stärke der letzten Spiele Hoffnung machen.

Hier die Bilanz der letzten fünf Drittliga-Spiele des Halleschen FC:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 26.01.19 SC Fortuna Köln Hallescher FC 0:1 02.02.19 Hallescher FC FC Carl Zeiss Jena 0:0 09.02.19 1. FC Kaiserslautern Hallescher FC 0:0 16.02.19 Hallescher FC Sportfreunde Lotte 0:0 23.02.19 VfL Osnabrück Hallescher FC 2:0

Der Fünf-Spiele-Trend des KFC Uerdingen:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 27.01.19 KFC Uerdingen Würzburger Kickers 0:3 02.02.19 SV Meppen KFC Uerdingen 3:2 09.02.19 KFC Uerdingen 1860 München 1:1 16.02.19 Sonnenhof Großaspach KFC Uerdingen 3:2 23.02.19 KFC Uerdingen Preußen Münster 0:0

Halllescher FC - KFC Uerdingen: Die Top-Torjäger

Beim Halleschen FC und beim KFC Uerdingen sucht man vergeblich nach Torraum-Spielern, die in dieser Saison auf einen zweistelligen Tor-Score kommen. Die Top-Torschützen bei Halle stehen derzeit bei sechs beziehungsweise fünf Toren. Uerdings Top-Torjäger haben mit sieben und sechs Toren in Sachen Torausbeute knapp die Nase vorn.

Das sind die drei erfolgreichsten Torjäger beim Halleschen FC:

Spieler Tore M. Fetsch 6 B. Bahn 5 S. Mai 4

Unter den besten Torschützen der Uerdinger finden sich zwei Ex-Bundesliga-Profis (HSV und Frankfurt) wieder:

Spieler Tore M. Beister 7 S. Aigner 6 O. Kefkir 6

Die Tabelle der 3. Liga mit Hallescher FC und KFC Uerdingen

So sieht die aktuelle Tabelle vor Beginn des 26. Spieltags der 3. Liga aus: