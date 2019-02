FSV Zwickau - Eintracht Braunschweig: 3. Liga heute live im Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 22. Spieltags der 3. Liga treffen am heutigen Montag der FSV Zwickau und Eintracht Braunschweig aufeinander. SPOX verrät euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Die Löwen sahen in der Hinrunde schon wie ein sicherer Absteiger aus. Wenig Durchschlagskraft in der Offensive, viele Fehler in der Defensive und damit kaum Punkte. Doch in den letzten Spielen hat sich Braunschweig berappelt und mit sieben Zählern aus drei Spielen fast das Maximum herausgeholt. Der Anschluss ist also wieder hergestellt. Geht der Erfolgslauf gegen Zwickau weiter? Die Sachsen haben zuletzt gegen den HFC verloren und stehen unter Druck. Schließlich ist die Lücke zu den Abstiegsrängen mit zwei Pünktchen nicht gerade groß.

FSV Zwickau - Eintracht Braunschweig: Wann und wo findet die Partie statt?

Im Stadion Zwickau geht es heute Abend um 19 Uhr los. Es ist die letzte Begegnung des Spieltags, ehe am Freitag dann der VfL Osnabrück und Sonnenhof Großaspach die nächste Runde einläuten.

FSV Zwickau - Eintracht Braunschweig heute live im TV und Livestream

Ausgewählte Spiele der 3. Liga laufen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so auch das Duell zwischen Zwickau und Braunschweig. Der MDR zeigt es mit Reporter Ronny Maiwald live im Free-TV und bietet darüber hinaus einen Audo-Livestream an.

Live und in voller Länge ist das Spiel auch bei Magenta Sport zu sehen. Das Angebot der Telekom beinhaltet jede Partie der 3. Liga und ist sowohl im TV als auch im Livestream zu verfolgen. Kommentator ist Benni Zander, während Anett Sattler als Moderatorin durch die Sendung führt. Los geht es hier um 18.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff.

FSV Zwickau - Eintracht Braunschweig heute im Liveticker

Wie gewohnt bietet SPOX darüber hinaus einen Liveticker an. Ihr wollt nichts von der Partie verpassen? Dann geht's hier lang.

