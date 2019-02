Fortuna Köln gegen Eintracht Braunschweig: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 24. Spieltag der 3. Liga empfängt am heutigen Samstagnachmittag die Fortuna aus Köln Eintracht Braunschweig. SPOX liefert euch die wichtigsten Informationen zur Partie und zeigt euch alle Möglichkeiten, die Begegnung live mitzuverfolgen.

Braunschweig kann doch noch verlieren. Nach vier ungeschlagenen Spielen in Serie, in denen die Eintracht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herstellen konnte, verlor das Team von Trainer Andre Schubert am vergangenen Wochenende nach einem harten Kampf mit 2:3 gegen Wehen Wiesbaden. Nun wartet mit Köln ein direkter Konkurrent, an den sich Braunschweig bei einem Dreier heran kämpfen kann.

Auf der Gegenseite holte die Fortuna zuletzt wichtige Punkte gegen den FSV Zwickau. Da im Gleichschritt aber auch die Tabellen-Nachbarn aus Jena und Großaspach siegten, befindet sich das Team weiterhin mitten im Abstiegskampf und könnte bei einer Niederlage gegen die Braunschweiger sogar auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

Fortuna Köln - Eintracht Braunschweig: Wann und wo findet das Spiel statt

Die heutige Begegnung zwischen Fortuna Köln und Eintracht Braunschweig wird um 14 Uhr im Südstadion im Kölner Stadtteil Zollstock angepfiffen.

Köln gegen Braunschweig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die Drittliga-Saison 2018/19 hat sich erneut MagentaSport die TV-Übertragungsrechte gesichert und zeigt daher alle Spiele live und in voller Länge. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Für alle mobilen Nutzer gibt es auf MagentaSport des Weiteren einen Livestream.

Kommentator : Markus Höhner

: Markus Höhner Moderation: Nele Schenker

Für alle Drittliga-Verrückten, die keine Magenta-Kunden sind, besteht trotzdem die Möglichkeit das Spiel live mitzuverfolgen. Im SPOX-Liveticker verpasst ihr kein Highligt der Partie.

Fortuna - Eintracht: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 3. Liga 26.08.2018 Eintracht Braunschweig Fortuna Köln 0:2 Regionalliga Nord 03-03.2002 Eintracht Braunschweig Fortuna Köln 2:2 Regionalliga Nord 28.09.2001 Fortuna Köln Eintracht Braunschweig 0:3 Regionalliga Nord 07.04.2001 Eintracht Braunschweig Fortuna Köln 1:2 Regionalliga Nord 07.10.2000 Fortuna Köln Eintracht Braunschweig 1:0

3. Liga: Die aktuelle Tabelle