Eintracht Braunschweig gegen SV Wehen: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 23. Spieltag der 3. Liga treffen in der heutigen Sonntagspartie Eintracht Braunschweig und der SV Wehen aufeinander. Was es Wissenswertes rund um die Begegnung gibt und wo ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nach einer katastrophalen Hinserie, als Braunschweig als Tabellenletzter abgeschlagen zu sein schien, kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Andre Schubert in den letzten Wochen Stück für Stück zurück und ist mittlerweile wieder im Geschäft um den Nichtabstieg. Seit vier Spielen ist die Eintracht ungeschlagen und holte dabei starke zehn Punkte. Mit einem Sieg könnte Braunschweig sogar das erste Mal seit dem 2. Spieltag wieder auf einen Nichtabstiegsplatz klettern.

Der Gegner aus Wiesbaden wird aber ein harter Brocken. Wehen steht mit 36 Punken auf Tabellenplatz fünf und konnte - ähnlich wie die Eintracht aus Braunschweig - seine bisherigen zwei Rückrundenspiele gegen Cottbus und Rostock gewinnen. Wenn der SV im Aufstiegskampf noch ein Wörtchen mitreden möchte, müssen gegen das Kellerkind Braunschweig jedoch zwingend drei Punkte her.

Braunschweig gegen Wehen: Wann und wo wird die Partie ausgetragen?

Die heutige Begegnung zwischen Braunschweig und Wehen wird um 14 Uhr im 25.000 Zuschauer fassenden Eintracht-Stadion in Braunschweig ausgetragen.

Braunschweig - Wehen: Wo kann man das Spiel live verfolgen?

Alle Spiele der dritten Liga werden bei Magenta-Sport gezeigt. Telekom-Kunden können die Partie somit wahlweise über ihren Telekom-TV oder per Livestream verfolgen.

Darüber hinaus bietet SPOX auch einen ausführlichen Liveticker an, mit dem ihr kein Highlight aus Braunschweig verpassen werdet.

Braunschweig vs. Wehen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Eintracht Braunschweig : Fejzic - Kessel, Becker, Nkansah, Kijewski - Pfitzner - Nehrig, Fürstner - Bär, P. Hofmann, Putaro

: Fejzic - Kessel, Becker, Nkansah, Kijewski - Pfitzner - Nehrig, Fürstner - Bär, P. Hofmann, Putaro SV Wehen: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Dittgen - Lorch, Titsch Rivero - Diawusie, N. Schmidt - Kyereh, Hansch

Eintracht Braunschweig gegen SV Wehen: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 3. Liga 11.08.2018 SV Wehen Eintracht Braunschweig 3:3 3. Liga 11.02.2011 SV Wehen Eintracht Braunschweig 0:2 3. Liga 21.08.2010 Eintracht Braunschweig SV Wehen 1:2 3. Liga 14.04.2010 Eintracht Braunschweig SV Wehen 3:1 3. Liga 31.20.2009 SV Wehen Eintracht Braunschweig 0:0

Die aktuelle Tabelle der 3. Liga