3. Liga: Die Sonntags-Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zwei weitere Spiele aus der 3. Liga bekommt ihr am heutigen Sonntag geboten. Bei SPOX erfahrt ihr, welche Mannschaften aufeinander treffen und wie ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der SV Wehen Wiesbaden konnte seine beiden Partien in der Rückrunde gewinnen, am vergangenen Spieltag schlug man FC Hansa Rostock mit 2:0. Somit steht der Klub aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Eintracht Braunschweig und der VfR Aalen sind hingegen die erfolglosesten Mannschaften in der 3. Liga und finden sich im Keller der Tabelle wieder.

3. Liga: Die Sonntags-Spiele im Überblick

Uhrzeit/Anstoß Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Liveticker 13.00 Uhr VfR Aalen SV Meppen Liveticker 14.00 Uhr Eintracht Braunschweig SV Wehen Wiesbaden Liveticker

3. Liga: Der 23. Spieltag heute live im TV und Livestream

Keine der Drittligapartien am heutigen Sonntag wird im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen seid ihr auf den Pay-TV-Sender MagentaSport angewiesen, welcher alle Duelle der 3. Liga live und in voller Länge überträgt. Das Abonnement beinhaltet zudem einen Livestream, mit dem ihr die Spiele auch unterwegs verfolgen könnt. Solltet ihr Telekom-Kunde sein, ist dieser Service für euch bereits inbegriffen. Ansonsten kostet das Abo 9,95 Euro im Monat.

3. Liga: Die weiteren Begegnungen des 23. Spieltags

Datum Uhrzeit/Anstoß Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Liveticker Montag, der 11. Februar 19.00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte TSV 1860 München Liveticker Dienstag, der 12. Februar 19.00 Uhr FSV Zwickau Karlsruher SC Liveticker

3. Liga: Die Tabelle zum 23. Spieltag