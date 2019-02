3. Liga: SpVgg Unterhaching gegen SV Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag, den 15. Februar, kommt es am 24. Spieltag der 3. Liga zur Begegnung zwischen der SpVgg Unterhaching und dem SV Wehen Wiesbaden. Wie ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Beide Teams spielen noch um den Aufstieg mit: Während der SV Wehen mit 39 Punkten nur zwei Zähler hinter dem Tabellendritten auf Rang vier steht, rangiert Unterhaching auf dem sechsten Platz. Allerdings hat die Mannschaft aus Oberbayern zwei Spiele weniger als die restlichen Teams aus der Tabellenspitze absolviert.

Das Hinspiel gewann die Spielvereinigung Unterhaching mit 2:1 in Wehen. Nachdem Daniel-Kofi Kyereh die Hausherren früh in Führung gebracht hatte, drehten Stefan Schimmer und Stephan Hahn die Partie in Halbzeit zwei.

Wo und wann findet SpVgg Unterhaching - SV Wehen Wiesbaden statt?

Die Partie zwischen Unterhaching und Wehen findet am heutigen Freitagabend um 19 Uhr statt. Austragungsort ist der Sportpark Unterhaching, welcher rund 15.000 Zuschauern Platz bietet.

SpVgg Unterhaching gegen SV Wehen heute live im TV und Livestream sehen

Die Begegnung zwischen der SpVgg Unterhaching und dem SV Wehen Wiesbaden wird nicht im Free-TV übertragen. Jedoch könnt ihr das Duell live und in voller Länge bei MagentaSport verfolgen. Für Kunden der Telekom ist der Zugang für den Livestream in den ersten zwölf Monaten gratis. Hier gibt es alle Informationen.

Ausgewählte Spiele der 3. Liga werden zudem im Free-TV gezeigt, allerdings gehört die Partie zwischen Unterhaching und Wehen nicht dazu.

Falls ihr keine Möglichkeit habt das Spiel zu sehen, gibt es auf SPOX einen ausführlichen Liveticker.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle