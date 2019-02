3. Liga heute live: Die Sonntagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen am 25. Spieltag in der 3. Liga wie gewohnt zwei Partien auf dem Programm. Hier bei SPOX erfahrt ihr, welche Mannschaften im Einsatz sind und wo ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem SV Wehen Wiesbaden ist heute das Team der Stunde in der 3. Liga gefordert. Die Hessen gewannen ihre vergangenen fünf Spiele und konnten sich somit auf den Relegationsplatz drei nach vorne schieben. Diese Serie will das Team von Trainer Rüdiger Rehm gegen die Würzburger Kickers ausbauen, die momentan auf Rang acht stehen.

Der 1. FC Kaiserslautern konnte durch den Sieg im Derby beim Karlsruher SC den Abwärtstrend der vergangenen Wochen stoppen und ist mit 32 Punkten im Tabellenmittelfeld positioniert. Ein Sieg gegen die drei Punkte zurückliegenden Zwickauer ist Pflicht, will man im Aufstiegsrennen nochmal mitmischen.

3. Liga: Die Sonntagsspiele am 25. Spieltag

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht zu den heutigen Begegnungen in der 3. Liga. Diese könnt ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen, sodass ihr kein Highlight aus den Stadien verpasst.

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Liveticker 13 Uhr 1. FC Kaiserslautern FSV Zwickau Liveticker 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden Würzburger Kickers Liveticker

3. Liga heute live: Die Sonntagsspiele im TV und Livestream

Die Sonntagsspiele in der 3. Liga werden nicht im Free-TV übertragen. Lediglich ausgewählte Samstagsspiele sind bei den dritten Programmen zu sehen. Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender Magenta Sport alle Partien der 3. Liga live und in voller Länge.

Die Telekom stellt auch einen Livestream zur Verfügung, mit dem ihr die Spiele auf euren mobilen Geräten verfolgen könnt. Für alle Telekom-Kunden ist das Angebot kostenlos, alle anderen Nutzer bezahlen monatlich 9,95 Euro.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag