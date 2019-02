3. Liga heute live: Die Samstags-Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Auch am 23. Spieltag finden in der 3. Liga sechs Samstagsspiele statt. SPOX versorgt euch mit allen notwendigen Informationen zu den heutigen Spielen und deren Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Die Samstagsspiele am 23. Spieltag werden wie gewohnt um 14 Uhr ausgetragen. Unter anderem sind die Spitzenteams Karlsruher SC und Hallescher FC gefordert, die ihre Top-Platzierungen in Jena und Kaiserslautern verteidigen wollen.

Nach jeweils drei Niederlagen in Folge versuchen der KFC Uerdingen (gegen 1860 München) und Hansa Rostock (gegen die SpVgg Unterhaching) wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden, während Fortuna Köln im Tabellenkeller gegen den FSV Zwickau dringend Punkte sammeln muss.

3. Liga heute live: Die Samstagsspiele im Überblick

SPOX bietet euch für jede der sechs Begegnungen am heutigen Samstag einen Liveticker an. Zudem habt ihr die Möglichkeit, alle Spiele in einer Konferenz zu verfolgen.

Begegnung Anstoß Liveticker Energie Cottbus - Würzburger Kickers 14.00 Uhr Liveticker Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching 14.00 Uhr Liveticker Fortuna Köln - FSV Zwickau 14.00 Uhr Liveticker Carl Zeiss Jena - Karlsruher SC 14.00 Uhr Liveticker KFC Uerdingen - 1860 München 14.00 Uhr Liveticker 1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC 14.00 Uhr Liveticker

3. Liga: Der 23. Spieltag heute live im TV und Livestream

Alle Partien in der 3. Liga werden live und in voller Länge auf dem Pay-TV-Sender MagentaSport übertragen. Das Abonnement beinhaltet einen Livestream, mit dem ihr die Spiele auch unterwegs verfolgen könnt. Das Abo kostet 9,95 Euro monatlich, ist jedoch für Telekom-Kunden gratis.

Jeden Samstag werden ausgewählte Begegnungen auch im Free-TV gezeigt. Am 23. Spieltag sind dies folgende:

1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC: MDR/SWR

KFC Uerdingen - 1860 München: WDR/BR

3. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag