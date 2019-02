3. Liga: FSV Zwickau gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag, den 17. Februar, trifft der FSV Zwickau in der 3. Liga auf Carl Zeiss Jena. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr auf SPOX.

Beide Teams kämpfen um den Verbleib in der dritten Liga: Der FSV Zwickau hat nach drei Niederlagen in Folge am vergangenen Spieltag wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Sachsen trennten sich vom Tabellenzweiten Karlsruher SC mit 1:1 und stehen vor dem Duell gegen Carl Zeiss Jena auf dem 15. Tabellenplatz.

Jena hingegen steht noch schlechter als Zwickau in der Tabelle da. Die Thüringer spielten die vergangenen vier Partien allesamt unentschieden und befinden sich mit zwei Punkten weniger auf Rang 17.

FSV Zwickau - Carl Zeiss Jena: Wann und wo finden die Spiele statt?

Die Partie zwischen dem FSV Zwickau und Carls Zeiss Jena wird am heutigen Sonntag um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Stadion Zwickau.

FSV Zwickau gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung ist nicht im Free-TV zu sehen. Telekom Sport überträgt in dieser Saison alle Spiele der 3. Liga live. Zudem stellt der Pay-TV-Sender einen Livestream zur Verfügung. Eine Mitgliedschaft kostet monatlich 9,95 Euro, der Vertrag läuft dann ein Jahr. Telekom-Kunden erhalten einen kostenlosen Zugang.

Falls ihr kein Abo habt, könnt ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen.

FSV Zwickau - Carl Zeiss Jena: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis 3. Liga 27.08.2018 Carl Zeiss Jena FSV Zwickau 2:1 (0:1) 3. Liga 31.03.2018 Carl Zeiss Jena FSV Zwickau 2:1 (1:0) 3. Liga 22.12.2017 FSV Zwickau Carl Zeiss Jena 2:1 (1:1)

3. Liga: Die aktuelle Tabelle