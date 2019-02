3. Liga: Alle Paarungen und Informationen zum 24. Spieltag

Die dritthöchste deutsche Fußballklasse bittet die Teams zum 24. Spieltag. Alle Informationen zu den Begegnungen und zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker gibt's hier bei SPOX.

Gleich am Freitag Abend findet die Top-Partie des Spieltages zwischen Unterhaching und Wehen Wiesbaden statt. Beide Mannschaften mischen im oberen Tabellendrittel mit und wollen an Liga-Primus Osnabrück dran bleiben. Der VfL muss hingegen seine Niederlage aus der Vorwoche verdauen und bei Preußen Münster zurück in die Spur finden.

Im Abstiegskampf treffen gleich mehrere direkte Konkurrenten aufeinander. Unter anderem empfängt der FSV Zwickau Carl Zeiss sowie Fortuna Köln die Eintracht aus Braunschweig.

Die Paarungen des 24. Spieltages

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Übertragung 15.02.2019, 19 Uhr SpVgg Unterhaching SV Wehen Wiesbaden MagentaSport 16.02.2019, 14 Uhr Hallescher FC Sportfreunde Lotte MagentaSport/MDR 16.02.2019, 14 Uhr Preußen Münster VfL Osnabrück MagentaSport/WDR/NDR 16.02.2019, 14 Uhr Karlsruher SC 1. FC Kaiserslautern MagentaSport/SWR 16.02.2019, 14 Uhr SV Meppen Energie Cottbus MagentaSport 16.02.2019, 14 Uhr Sonnenhof Großaspach KFC Uerdingen MagentaSport 16.02.2019, 14 Uhr Fprtuna Köln Eintracht Braunschweig MagentaSport 17.02.2019, 13 Uhr Würzburger Kickers Hansa Rostock MagentaSport 17.02.2019, 14 Uhr FSV Zwickau Carl Zeiss Jena MagentaSport 18.02.2019, 19 uhr 1860 München VfR Aalen MagentaSport

3. Liga: Der 24. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker

MagentaSport überträgt alle Partien live und in voller Länge. Kunden können die Spiele demenstprechend entweder per Telekom-TV oder im Livestream verfolgen. Auch die ARD wird drei Samstagsbegegnungen im Free-TV zeigen.

Wer keine Zeit hat das Drittliga-Geschehen im TV oder Stream zu verfolgen, ist im Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Auch dort verpasst ihr keine Highlights aus den Stadien.

Die aktuelle Tabelle der 3. Liga