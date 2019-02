1. FC Kaiserslautern gegen Hallescher FC: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag treffen der 1. FC Kaiserslautern und der Hallesche FC am 23. Spieltag der 3. Liga aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In einem der sechs Samstagsspiele in der 3. Liga will der Hallesche FC auch in Kaiserslautern weiter den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen halten: Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner steht nach 22 Partien mit 40 Punkten auf Rang drei, hat jedoch am vergangenen Wochenende beim 0:0 gegen Absteigskandidat Jena wichtige Punkte liegen gelassen.

13 Zähler hinter dem HFC liegt der 1. FC Kaiserslautern nur im Mittelfeld der Tabelle und hinkt den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Da die Abstiegsplätze nur fünf Punkte entfernt sind, müssen die Roten Teufel den Blick vorerst nach unten richten und brauchen nach der Pleite in Münster dringend ein Erfolgserlebnis im Heimspiel gegen Halle.

FCK vs. Hallescher FC: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Halleschen FC wird heute um 14 Uhr im 49.850 Zuschauer fassenden Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angepfiffen.

Lautern gegen Halle heute im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel Kaiserslautern gegen Halle wird vom MDR und SWR im Free-TV übertragen. Weiterhin zeigt MagentaSport alle Partien der 3. Liga live im Pay-TV und bietet auch einen Livestream an. Dort wird die Begegnung von Alexander Klich kommentiert.

Außerdem könnt ihr das Spiel bei SPOX im Liveticker verfolgen. So seid ihr immer auf dem neuesten Stand bei der Drittliga-Partie auf dem Betzenberg.

FCK gegen HFC: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Kaiserslautern: Grill - Kraus. Sickingern, Hainault - Schad, Löhmannsröben, Bergmann, Sternberg - Kühlwetter, Thiele, Hemlein

Halle: Eisele - Landgraf, Heyer, Lindenhahn - Tiffert, Washausen - Ajani, Bahn, Manu - Fetsch, Sohm

3. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag mit Lautern und Halle