1. FC Kaiserslautern gegen FSV Zwickau heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag empfängt der 1. FC Kaiserslautern am 25. Spieltag in der 3. Liga den FSV Zwickau. Alle wichtigen Informationen zur Partie und wo ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt ihr hier bei SPOX.

Der 1. FC Kaiserslautern läuft seinen Aufstiegsambitionen in der 3. Liga weit hinterher. Der Zweitligaabsteiger steht nach 24 Spieltagen mit 32 Punkten nur auf Platz zehn. Der Rückstand auf Rang drei beträgt schon zehn Zähler. Durch den Sieg im Derby beim Karlsruher SC am vergangenen Wochenende konnten die Pfälzer Selbstvertrauen sammeln und müssen nun gegen den FSV Zwickau nachlegen.

Der FSV rangiert vier Plätze und drei Punkte hinter dem FCK. Durch einen 2:0-Sieg gegen Carl Zeiss Jena verschafften sich die Sachsen ein kleines Polster im Abstiegskampf. Auf Platz 17 sind es momentan fünf Zähler.

Lautern gegen Zwickau: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FSV Zwickau findet am heutigen Sonntag um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt.

Kaiserslautern - Zwickau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie Kaiserslautern gegen Zwickau ist nicht im Free-TV zu sehen. Die Begegnung wird nur von Magenta Sport übertragen. Der Pay-TV-Sender der Telekom stellt seinen Abonnenten auch einen Livestream zur Verfügung. Ab 12.45 Uhr begrüßt euch folgendes Team vom Betzenberg:

Kommentator: Christian Straßburger

Moderator: Konstantin Klostermann

Telekom-Kunden sehen die Drittligaspiele kostenlos, für alle weiteren Sportfans ist ein Abonnement in Höhe von 9,95 Euro monatlich notwendig.

SPOX bietet euch außerdem einen kostenlosen Liveticker, durch den ihr kein Highlight aus dem Fritz-Walter-Stadion verpasst.

FCK gegen FSV Zwickau: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis 3. Liga 02.09.2018 FSV Zwickau 1. FC Kaiserslautern 1:1 2. Bundesliga 22.05.1997 FSV Zwickau 1. FC Kaiserslautern 2:1 2. Bundesliga 15.11.1996 1. FC Kaiserslautern FSV Zwickau 4:1

1. FCK gegen FSV Zwickau: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim 1. FC Kaiserslautern fehlt Christoph Hemlein gelbgesperrt, die Gäste müssen unter anderem auf Anthony Barylla und Alexandros Kartalis verzichten.

Kaiserslautern: Grill - Kraus, Sickinger, Hainault - Schad, Löhamnnsröben, Fechner, Sternberg - Jonjic, Thiele, Pick

Zwickau: Brinkies - Antonitsch, Wachsmuth, Gaul - Schröter, Reinhardt, Frick, Miatke - Hoffmann - König, Lauberbach

3. Liga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag