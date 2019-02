Würzburger Kickers gegen VfR Aalen: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 22. Spieltag der 3. Liga ist der VfR Aalen heute beim FC Würzburger Kickers zu Gast. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zur Partie und verrät, wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Würzburger deklassierten den KFC Uerdingen 05 am vergangenen Spieltag mit 3:0. Zuvor verloren sie nur knapp mit 1:2 gegen den VfL Osnabrück und stehen somit aktuell auf dem zehnten Platz der Tabelle, punktgleich mit dem TSV 1860 München vor und dem FC Hansa Rostock hinter ihnen.

Inzwischen wartet ihr heutiger Gegner schon seit zehn Ligapartien auf einen Sieg. Zuletzt kassierten die Aalener eine 1:2-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden, die Folge ist der vorletzte Rang in der Tabelle. Eintracht Braunschweig hat als Schlusslicht zwar die gleiche Anzahl an Punkten, jedoch ein deutlich schlechteres Torverhältnis (-16 vs. -8).

Würzburg gegen Aalen: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Duell zwischen den FC Würzburger Kickers und dem VfR Aalen wird am heutigen Samstagmittag um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte des Spiels ist die Flyeralarm Arena in Würzburg.

Kicker vs. VfR Aalen heute live im TV und Livestream

Die Partie des FC Würzburger Kickers gegen den VfR Aalen wird heute nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen seid ihr auf den Pay-TV-Sender MagentaSport angewiesen, welcher die Begegnung live und in voller Länge überträgt. Außerdem wird euch ein eigener Livestream angeboten, als Telekom-Kunde ist dies alles für euch kostenfrei.

FC Würzburger Kickers - VfR Aalen heute im LIVE-TICKER

Jedoch benötigt ihr nicht zwingend irgendein Abonnement, um kein Highlight der Partie zu verpassen. Mit dem Liveticker von SPOX seid ihr nämlich auch von unterwegs stets top informiert. Zudem könnt ihr alle Samstags-Spiele in der Konferenz mitverfolgen.

Würzburg vs. Aalen: Die vergangenen Begegnungen

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis 3. Liga 07.08.2018 VfR Aalen 3:2 (3:1) 3. Liga 03.03.2018 FC Würzburger Kickers 2:2 (0:2) 3. Liga 16.09.2017 VfR Aalen 2:3 (0:0) Freundschaftspiel 23.07.2016 VfR Aalen 0:1 (0:0) 3. Liga 15.04.2016 VfR Aalen 0:1 (0:1) 3. Liga 31.10.2015 FC Würzburger Kickers 2:2 (0:0)

3. Liga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag