VfR Aalen gegen SpVgg Unterhaching: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montagabend trifft der VfR Allen in der 3. Liga auf die SpVgg Unterhaching. SPOX hat alle Informationen zur Partie und zeigt euch, wo und wann ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der VfR Aalen befindet sich zurzeit auf dem 19. Tabellenplatz und konnte in der Hinrunde nur drei Siege einfahren. In der Rückrunde gilt es nun jeden Punkt mitzunehmen der möglich ist. Des Weiteren soll mit Robert Andrich von Wehen Wiesbaden noch ein kreativer Mittelfeldspieler ins Team kommen. Ein guter Start wäre ein erster Schritt in Richtung Klassenerhalt.

VfR Aalen gegen Unterhaching: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel zwischen dem VfR Aalen und der SpVgg Unterhaching findet am heutigen Montagabend um 19 Uhr statt. Austragungsort ist die Ostalb Arena in Aalen.

Aalen gegen Unterhaching: TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen Aalen und Unterhaching wird live ab 19 Uhr bei Magenta Sport übertragen. Der Streamingdienst kostet 9,95 Euro im Monat bei jährlicher Vertragslaufzeit.

