3. Liga: VfL Osnabrück gegen SV Meppen heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es am heutigen Samstag zur Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Mappen. Alle Infos rund um die Partie und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Tabellenführer aus Osnabrück konnte aus den ersten 20 Spielen 41 Punkte sammeln. Meppen hingegen findet sich mit 22 Punkten nur auf Rang 16 wieder.

Osnabrück gegen Meppen: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Partie des Tabellenführers gegen Meppen wird am heutigen Samstag um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück.

Osnabrück gegen Meppen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Um das Spiel zu verfolgen, seid ihr auf Telekom Sport angewiesen. Der Pay-TV-Sender bietet euch auch einen Livestream an, der aber ebenfalls kostenpflichtig ist. Bereits ab 13.45 Uhr beginnt die Übertragung mit folgendem Personal:

Moderation : Nele Schenker

: Nele Schenker Kommentator: Edgar Mielke

Natürlich hält euch auch der ausführliche LIVE-TICKER von SPOX auf dem Laufenden.

Osnabrück vs. Meppen: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 05.08.2018 SV Meppen VfL Osnabrück 0:2 3. Liga 06.03.2018 VfL Osnabrück SV Meppen 2:2 3. Liga 20.09.2017 SV Meppen VfL Osnabrück 1:0 Niedersachsen Pokal Finale 13.05.2015 SV Meppen VfL Osnabrück 4:5 n.E. Regionalliga Nord 20.04.2000 SV Meppen VfL Osnabrück 2:2 Regionalliga Nord 17.09.1999 VfL Osnabrück SV Meppen 3:0

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 21. Spieltag