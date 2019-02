SV Meppen gegen KFC Uerdingen: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Meppen empfängt heute am 22. Spieltag der 3. Liga den KFC Uerdingen 05. Alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erhaltet ihr bei SPOX.

Am vergangenen Spieltag kassierte der SV Meppen eine 0:1-Niederlage gegen den VfL Osnabrück und steht somit auf dem 16. Platz der Tabelle. Auf der anderen Seite verlor auch der KFC Uerdingen zuletzt mit 0:3 gegen die Würzburger Kickers. Dennoch findet sich die Mannschaft von Trainer Stefan Krämer derzeit auf dem vierten Rang wieder.

Meppen gegen Uerdingen: Wo und wann findet die Partie statt?

Um 14 Uhr am heutigen Samstagmittag findet die Partie des SV Meppen gegen den KFC Uerdingen 05 statt. Gespielt wird in der Hänsch-Arena in Meppen.

SV Meppen vs. KFC Uerdingen heute live im TV und Livestream

Wie an jedem Spieltag der 3. Liga werden auch heute ausgewählte Partien im Free-TV ausgestrahlt. Diesmal betrifft es die Begegnung des SV Meppen gegen den KFC Uerdingen 05, welche ihr live im NDR und WDR anschauen könnt.

Außerdem überträgt auch MagentaSport das Spiel und bietet euch zudem einen eigenen Livestream an, damit ihr das Duell auch von unterwegs verfolgen könnt. Solltet ihr bereits Telekom-Kunde sein, dann ist der Service des Pay-TV-Senders für euch inklusive.

SV Meppen gegen KFC Uerdingen 05 heute im LIVE-TICKER

Natürlich versorgt euch SPOX mal wieder mit einem Liveticker zur Begegnung, wodurch ihr immer erstklassig informiert bleibt. Auch die Konferenz aller Samstags-Spiele der 3. Liga steht mal wieder für euch bereit, sodass ihr keine entscheidende Aktion verpasst.

SV Meppen vs. KFC Uerdingen 05: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis 3. Liga 08.08.2018 KFC Uerdingen 05 3:2 (0:1) 2. Bundesliga 01.05.1998 SV Meppen 2:3 (0:0) DFB-Pokal 03.12.1997 SV Meppen 0:2 (0:1) 2. Bundesliga 02.11.1997 KFC Uerdingen 05 2:0 (1:0) 2. Bundesliga 25.04.1997 SV Meppen 2:0 (1:0) 2. Bundesliga 12.10.1996 KFC Uerdingen 05 0:0 (0:0)

3. Liga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag mit Meppen, Uerdingen