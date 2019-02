Preußen Münster gegen 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 22. Spieltag der 3. Liga startet heute mit der Partie vom SC Preußen Münster gegen den 1. FC Kaiserslautern. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zum Spiel und verrät, wie ihr dieses live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Münsteraner trennten sich am vergangenen Spieltag mit einem 0:0-Unentschieden vom FC Carl Zeiss Jena. Zuvor verloren sie im letzten Jahr gleich vier Partien hintereinander und warten somit schon seit November auf einen Sieg. Dennoch steht die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen derzeit noch auf dem siebten Platz der Tabelle.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Allerdings sind die Kaiserslauterer ihnen inzwischen dicht auf den Fersen. Mit 28 Punkten liegen sie direkt hinter dem heutigen Heimteam und könnten daher mit einem Sieg vorbeiziehen. Der FCK gewann das vergangene Spiel mit 2:0 gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

Münster gegen Lautern: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen dem SC Preußen Münster und dem 1. FC Kaiserslautern wird am heutigen Freitagabend um 19 Uhr angepfiffen. Die Mannschaften treffen im Preußenstadion in Münster aufeinander.

Preußen Münster - 1. FC Kaiserslautern live im TV, Livestream

Die Partie des SC Preußen Münster gegen den 1. FC Kaiserslautern wird nicht im Free-TV übertragen. Ihr seid daher auf MagentaSport angewiesen, wenn ihr das heutige Drittligaduell live und in voller Länge am Bildschirm verfolgen wollt. Der Pay-TV-Sender bietet euch zudem einen eigenen Livestream an. Solltet ihr bereits Telekom-Kunde sein, könnt ihr den kompletten Service sogar kostenlos nutzen.

Preußen Münster vs. 1. FC Kaiserslautern heute im LIVETICKER

Doch auch ohne irgendein Abonnement müsst ihr auf keine entscheidende Aktion auf dem Spielfeld verzichten. Nutzt einfach den Liveticker von SPOX und bleibt somit auch von unterwegs stets erstklassig über die Partie informiert.

SC Preußen Münster - 1. FC Kaiserslautern: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis 3. Liga 07.08.2018 1. FC Kaiserslautern 1:2 (0:0) Bundesliga 22.02.1964 SC Preußen Münster 1:0 (0:0) Bundesliga 05.10.1963 1. FC Kaiserslautern 0:0 (0:0) Oberliga Endrunde (Finale) 30.06.1951 1. FC Kaiserslautern 2:1 (0:0)

3. Liga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag