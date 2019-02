Karlsruher SC gegen Fortuna Köln: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 22. Spieltag der 3. Liga empfängt am heutigen Samstag der Karlsruher SC die Fortuna aus Köln. Wo ihr die Partie live verfolgen könnt und was es sonst noch Wissenswertes zum Spiel gibt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Für den KSC läuft es in der Liga derzeit recht ordentlich. Der Sportclub grüßt von Platz zwei der Tabelle und hat mit einem Spiel weniger lediglich fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Osnabrück. Die Fortuna steckt dahingegen im Abstiegskampf fest, wobei es zuletzt einen leichten Aufwärtstrend gab. Zwar verlor man sein erstes Spiel im Jahr 2019 gegen Halle, holte aber zuvor wichtige Punkte gegen Münster und die Löwen.

Karlsruhe gegen Köln: Wann und wo findet die Begegnung statt?

Die heutige Begegnung wird im Karlsruher Wildparkstadion ausgetragen. Der Anpfiff ist auf 14 Uhr terminiert.

KSC vs. Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Magenta Sport zeigt alle Spiele der 3. Liga live. Kunden können die Partie dementsprechend im TV oder bei Magenta Sport im Livestream verfolgen.

Kommentar : Mario Bast

: Mario Bast Moderation: Konstantin Klostermann

Darüber hinaus ist das Spiel KSC gegen Fortuna Köln eines der Spiele, die an jedem Spieltag im Free-TV übertragen werden. Der SWR zeigt die Begegnung.

Wer die Partie nicht im TV oder Stream verfolgen kann, ist in unserem SPOX-Liveticker ebenfalls bestens aufgehoben.

Karlsruher SC gegen Fortuna Köln: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 3. Liga 07.08.2018 Fortuna Köln Karlsruher SC 0:1 3. Liga 10.02.2018 Karlsruher SC Fortuna Köln 1:0 3. Liga 18.08.2017 Fortuna Köln Karlsruher SC 4:0 2. Bundesliga 19.03.2000 Karlsruher SC Fortuna Köln 2:1 2. Bundesliga 25.09.1999 Fortuna Köln Karlsruher SC 2:3

3. Liga: Die aktuelle Tabelle