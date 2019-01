Eintracht Braunschweig gegen Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 3. Liga kommt aus ihrer Winterpause und so empfängt am heutigen Sonntag, zum Auftakt-Spieltag der 2019er-Saison, die Eintracht aus Braunschweig den FC Hansa Rostock. Wo ihr die Begegnung live verfolgen könnt und was ihr sonst noch rund um's Spiel wissen, müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nachdem die Konkurrenz aus Großaspach, Jena und Meppen bereits am gestrigen Samstag patzten, ist das heutige Spiel für die Braunschweiger richtungsweisend. Bei einem Sieg kann das Tabellenschlusslicht auf fünf Punkte aufschließen, bei einer Niederlage wird die Lage immer finsterer. Hoffnung macht der Eintracht das Ergebnis am vorherigen Spieltag, als man dem Tabellenzweiten Karlsruhe ein Unentschieden abringen konnte.

Der Gegner aus Rostock grüßt hingegen aus dem Niemandsland der Tabelle. Den Norddeutschen fehlen zehn Punkte auf den Aufstiegskampf, zu den Abstiegsrängen hat man immerhin ein Polster von fünf Punkten. Dennoch könnte man auch hier bei einer Niederlage nach unten abrutschen, was man tunlichst vermeiden möchte. Am besten so wie im Hinspiel, als Hansa die Begegnung mit 2:0 für sich entschied.

Braunschweig vs. Rostock: Wo und wann findet die Partie statt?

Die heutige Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Hans Rostock wird um 14 Uhr im Braunschweiger Eintracht-Stadion angepfiffen.

Eintacht Braunschweig vs. Hansa Rostock heute live im TV, Livesteam und Liveticker

Alle Spiele der 3. Liga werden bei Magenta-Sport gezeigt. Die Partie kann man daher entweder per Telekom-TV oder bei Magenta-Sport im Livestream verfolgen.

Kommentar: Gari Paubandt

Gari Paubandt Moderation: Anett Sattler

Wer kein Telekom-Kunde ist, ist auch im LIVETICKER bei SPOX bestens aufgehoben und wird keine Aktion auf dem Rasen verpassen.

Braunschweig gegen Rostock: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis 3. Liga 03.08.2018 Hansa Rostock Eintracht Braunschweig 2:0 2. Bundesliga 04.03.2012 Eintracht Braunschweig Hansa Rostock 3:2 2. Bundesliga 09.09.2011 Hansa Rostock Eintracht Braunschweig 0:0 3. Liga 20.03.2011 Eintracht Braunschweig Hansa Rostock 2:1 3. Liga 26.09.2010 Hansa Rostock Eintracht Braunschweig 2:1

Die Tabelle nach den Samstagspartien der 3. Liga