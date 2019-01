3. Liga: Wann beginnt der nächste Spieltag? Termine, Paarungen, TV-Übertragung

Am Freitag, den 25. Januar, hat das Warten endlich ein Ende und die Rückrunde der 3. Liga geht los. Hier erfahrt ihr, welche Mannschaften am 21. Spieltag gegeneinander antreten und wie ihr diese Duelle live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der VfL Osnabrück ging als Spitzenreiter in die Winterpause und trifft zu Beginn der Rückrunde auf den SV Meppen. Auf Platz zwei folgt der Karlsruher SC mit zwei Punkten weniger auf dem Konto, für sie geht es gegen den FSV Zwickau.

3. Liga: Alle Begegnungen des 21. Spieltags im LIVE-TICKER

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam LIVE-TICKER Freitag, der 25.01.2019 19 Uhr Sportfreunde Lotte TSV 1860 München Liveticker Samstag, der 26.01.2019 14 Uhr Fortuna Köln Hallescher FC Liveticker Samstag, der 26.01.2019 14 Uhr FC Carl Zeiss Jena SC Preußen Münster Liveticker Samstag, der 26.01.2019 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern SG Sonnenhof Großaspach Liveticker Samstag, der 26.01.2019 14 Uhr VfL Osnabrück SV Meppen Liveticker Samstag, der 26.01.2019 14 Uhr KFC Uerdingen 05 FC Würzburger Kickers Liveticker Samstag, der 26.01.2019 14 Uhr FC Energie Cottbus SV Wehen Wiesbaden Liveticker Sonntag, der 27.01.2019 13 Uhr FSV Zwickau Karlsruher SC Liveticker Sonntag, der 27.01.2019 14 Uhr Eintracht Braunschweig FC Hansa Rostock Liveticker Montag, der 28.01.2019 19 Uhr VfR Aalen SpVgg Unterhaching Liveticker

Außerdem bietet euch SPOX für Samstag, den 26. Januar, eine Konferenz mit allen Spielen der 3. Liga im Liveticker an.

3. Liga heute live im TV und Livestream

Alle Begegnungen des 21. Spieltags der 3. Liga werden auf dem Pay-TV-Sender Telekom Sport übertragen. Dieser bietet zusätzlich noch einen Livestream an, so könnt ihr jede Partie auch von unterwegs live und in voller Länge am Bildschirm verfolgen. Solltet ihr bereits Telekom-Kunde sein, ist dieser Service für euch sogar schon inbegriffen und somit kostenfrei.

Wie zu jedem Spieltag gibt es auch diesmal ausgewählte Spiele im Free-TV zu sehen:

FC Carl Zeiss Jena vs. SC Preußen Münster: MDR, WDR

MDR, WDR VfL Osnabrück vs. SV Meppen: NDR

3. Liga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag