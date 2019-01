3. Liga - 21. Spieltag im TV, Livestream und Liveticker

Am Freitag, dem 25. Januar, geht es wieder los: Die 3. Liga beendet ihre Winterpause und startet in den 21. Spieltag. SPOX zeigt euch, welche Partien am Wochenende auf dem Programm stehen und wo ihr die Spiele verfolgen könnt.

Eine Woche nach der Bundesliga geht es auch zwei Spielklassen darunter in die entscheidende Phase der Saison: An den verbleibenden 18 Spieltagen wollen die Spitzenteams Osnabrück, Karlsruhe und Uerdingen ihre Plätze verteidigen, während die Verfolger Unterhaching und Halle die Hoffnung auf den Aufstieg noch nicht aufgegeben haben.

Im Tabellenkeller hat Schlusslicht Braunschweig ordentlich aufgerüstet, um den Rückstand (8 Punkte) auf die Nichtsabstiegsplätze aufzuholen. Der Abstiegskampf ist hart umkämpft: Nur fünf Punkte trennen den Tabellenneunten (1860 München) vom Tabellen-18. (Jena).

SPOX bietet euch zu allen Spielen der 3. Liga einen Liveticker an. Die Samstagsspiele könnt ihr außerdem in der Konferenz verfolgen, sodass ihr kein Highlight der sechs Spiele verpasst.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam LIVE-TICKER Freitag, der 25.01.2019 19 Uhr Sportfreunde Lotte TSV 1860 München Liveticker Samstag, der 26.01.2019 14 Uhr Fortuna Köln Hallescher FC Liveticker Samstag, der 26.01.2019 14 Uhr FC Carl Zeiss Jena SC Preußen Münster Liveticker Samstag, der 26.01.2019 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern SG Sonnenhof Großaspach Liveticker Samstag, der 26.01.2019 14 Uhr VfL Osnabrück SV Meppen Liveticker Samstag, der 26.01.2019 14 Uhr KFC Uerdingen 05 FC Würzburger Kickers Liveticker Samstag, der 26.01.2019 14 Uhr FC Energie Cottbus SV Wehen Wiesbaden Liveticker Sonntag, der 27.01.2019 13 Uhr FSV Zwickau Karlsruher SC Liveticker Sonntag, der 27.01.2019 14 Uhr Eintracht Braunschweig FC Hansa Rostock Liveticker Montag, der 28.01.2019 19 Uhr VfR Aalen SpVgg Unterhaching Liveticker

Alle Spiele der 3. Liga werden vom Bezahlsender Telekom Sport übertragen. Mit dem Pay-TV-Sender könnt ihr die Partien im Livestream auch unterwegs in voller Länge verfolgen. Für Telekom-Kunden ist das Angebot kostenlos und bereits im Festnetzvertrag enthalten. Die dritten Sender zeigen an jedem Spieltag ausgewählte Begegnungen im Free-TV. Am 21. Spieltag sind es folgende:

FC Carl Zeiss Jena vs. SC Preußen Münster: MDR, WDR

MDR, WDR VfL Osnabrück vs. SV Meppen: NDR

