VfL Osnabrück gegen den SV Wehen Wiesbaden: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag spielt der Tabellenführer VfL Osnabrück am 18. Spieltag gegen den SV Wehen Wiesbaden. Was ihr über die Partie wissen müsst und wie ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, findet ihr hier bei SPOX.

VfL Osnabrück kam letzte Woche nicht über ein 1:1 gegen Hansa Rostock heraus und steht nur noch zwei Punkte vor dem Karlsruher SC in der Tabelle. Die Herbstmeisterschaft ist also noch nicht unter Dach und Fach. Deshalb wollen die Lila-Weißen gegen Wehen Wiesbaden die Serie von zehn ungeschlagenen Spielen in der 3. Liga mit einem Sieg ausbauen.

VfL Osnabrück gegen SV Wehen Wiesbaden: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Wehen Wiesbaden findet am heutigen Samstag statt. Angepfiffen wird die Partie um 14.00 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück.

VfL Osnabrück gegen Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Wehen Wiesbaden wird nicht im Free-TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Telekom Sport überträgt dafür jedes Spiel der 3. Liga live. Telekom-Sport-Kunden können die Begegnung im TV oder im Livestream verfolgen. Im Free-TV ist sie nicht empfangbar.

Alternativ könnt ihr die Begegnung auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Wer also nichts verpassen will, ist hier genau richtig.

VfL Osnabrück - SV Wehen: Die letzten Duelle

In der letzten Saison sah der VfL Osnabrück mit 1:9 Toren aus beiden Spielen gegen den SV Wehen keinen Stich.

Wettbewerb Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 3. Liga 20.01.2018 SV Wehen VfL Osnabrück 5:1 (4:1) 3. Liga 28.07.2017 VfL Osnabrück SV Wehen 0:4 (0:2) 3. Liga 04.03.2017 SV Wehen VfL Osnabrück 2:1 (0:1) 3. Liga 09.09.2016 VfL Osnabrück SV Wehen 1:0 (1:0)

3. Liga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag