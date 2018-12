3. Liga: FC Hansa Rostock gegen VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 17. Spieltags der 3. Liga trifft der FC Hansa Rostock am heutigen Montagabend auf den VfL Osnabrück. Alle wichtigen Informationen zur Partie und wie ihr diese im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Der VfL Osnabrück bekommt heute die Möglichkeit seine Tabellenführung weiter auszubauen, mit einem Sieg gegen Hansa Rostock hätte die Mannschaft von Daniel Thioune vier Zähler Vorsprung vor dem KSC.

Seit sage und schreibe zehn Pflichtspielen sind die Osnabrücker unbesiegt und ihre hervorragende Defensive ist eine der entschiedenen Gründe. Gerade einmal elf Gegentore kassierten sie in der laufenden Saison, Ligabestwert, das sind fünf Treffer weniger als Rang zwei in dieser Statistik.

Rostock gegen Osnabrück: Wo und wann findet die Partei statt?

Das Duell zwischen dem FC Hansa Rostock und dem VfL Osnabrück wird am heutigen Sonntagabend um 19 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte ist das Ostseestadion in Rostock.

Guido Winkmann aus Nütterden leitet die Partie und erhält dabei Unterstützung von Florian Exner und Kevin Domnick.

Hansa Rostock vs VfL Osnabrück im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung zwischen Rostock und Osnabrück gibt es nicht im Free-TV zu sehen. Wer die Partie live am Bildschirm verfolgen möchte, benötigt ein Abonnement von Telekom Sport. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel in voller Länge und bietet euch zudem einen Livestream an. Als Telekom-Kunde ist dieser Service für euch sogar kostenfrei.

Allerdings besteht für euch ebenfalls die Möglichkeit, den Liveticker von SPOX zu nutzen, um auch ohne Abo stets auf dem Laufenden zu bleiben.

VfL Osnabrück: Thiouno lobt die Rostocker

VfL-Trainer Daniel Thioune geht mit viel Respekt vor dem heutigen Gegner in Partie. "Der Kader alleine steht für sich. Sie agieren offensiv, haben viel Tempo und Ballqualität", analysierte der 44-Jährige. "Rostock ist schon ein ordentliches Brett am Montagabend."

Hansa Rostock gegen VfL Osnabrück: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heimmannschaft Ergebnis 31.03.2018 3. Liga VfL Osnabrück 1:1 (0:1) 20.10.2017 3. Liga FC Hansa Rostock 2:0 (1:0) 01.04.2017 3. Liga VfL Osnabrück 2:1 (1:0) 15.10.2016 3. Liga FC Hansa Rostock 1:2 (0:1) 30.01.2016 3. Liga FC Hansa Rostock 0:0 (0:0) 22.08.2015 3. Liga VfL Osnabrück 0:1 (0:0)

Die Tabelle der 3. Liga zum 17. Spieltag