Fortuna Köln gegen den TSV 1860 München heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am 18. Spieltag der 3. Liga gastiert der TSV 1860 München am heutigen Samstag beim SC Fortuna Köln. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Während der TSV 1860 München am letzten Spieltag gegen den FSV Zwickau mit 2:0 gewann, verlor Fortuna Köln mit 3:0 in Meppen. Die Löwen befinden sich in der Tabelle im sicheren Mittelfeld auf dem 9. Platz. Die Fortuna steht nach fünf Spielen ohne Sieg im unteren Drittel auf Rang 16.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Fortuna Köln gegen TSV 1860 München: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen 1860 München und Fortuna Köln findet am heutigen Samstag um 14.00 Uhr statt. Austragungsort ist das Südstadion im Kölner Stadtteil Zollstock.

1860 München zu Gast bei Fortuna Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Fortuna Köln wird im Free-TV im BR und WDR übertragen.

Außerdem werden alle Partien in der dritten Liga von Telekom Sport gezeigt. Dieses Abonnement kostet 9,95 Euro im Monat. Der Pay-TV-Sender bietet außerdem auch einen eigenen Livestream an. Als Telekom-Kunde ist dieser Service für euch kostenlos und ihr benötigt kein zusätzliches Abo.

Falls ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel live zu anzuschauen, könnt ihr die Begegnung im ausführlichen Liveticker auf SPOX verfolgen.

Fortuna Köln - 1860 München: Die letzten Duelle

Die Begegnung zwischen Fortuna Köln und dem TSV 1860 München in einer Liga gab es insgesamt nur viermal. Die letzte Partie war vor 14 Jahren in der 2. Bundesliga.

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis 2. Bundesliga 06.05.1994 Fortuna Köln 1860 München 0:0 (0:0) 2. Bundesliga 23.10.1993 1860 München Fortuna Köln 2:1 (1:1) 2. Bundesliga 12.04.1982 Fortuna Köln 1860 München 2:1 (0:0) 2. Bundesliga 17.10.1981 1860 München Fortuna Köln 4:0 (1:0)

3. Liga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag