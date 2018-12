3. Liga heute live sehen: Die Sonntags-Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntagmittag treten der SV Meppen, SC Fortuna Köln, Sonnenhof Großaspach und der Karlsruher SC in der 3. Liga an. Bei SPOX erfahrt ihr, wann und wo ihr die Partien im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am Sonntag des 17. Spieltags trifft der SV Meppen auf SC Fortuna Köln. Beide Mannschaften befinden sich im Abstiegskampf und besonders Meppen muss einen Sieg davontragen, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Die zweite Partie bestreiten Sonnenhof Großaspach und der Karlsruher SC. Die Karlsruher könnten mit einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz vorstoßen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

3. Liga heute live am Sonntag im TV, Livestream und Liveticker

Die Partien der 3. Liga am heutigen Sonntag werden nicht im Free-TV gezeigt. Telekom Sport übertragt beide Spiele live und exklusiv. Der Anbieter kostet 9,95 im Monat bei jährlicher Vertragslaufzeit.

Wer kein Telekom-Kunde ist, kann wie immer auf die SPOX-Liveticker zurückgreifen.

3. Liga, 17. Spieltag: Die Sonntags-Spiele im Überblick

Begegnung Uhrzeit SPOX-Liveticker SV Meppen gegen SC Fortuna Köln 13 Uhr Liveticker Sonnenhof Großaspach gegen Karlsruher SC 14 Uhr Liveticker

Die aktuelle Tabelle der 3. Liga