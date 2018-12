3. Liga: Hallescher FC gegen FSV Zwickau heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der heutigen Partie ist der FSV Zwickau zu Gast beim Hallescher FC. Alle Infos zum Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Spiel wird am Samstag um 14 Uhr in Halle an der Saale angepifffen. Austragungsort ist der Erdgas Sportpartk, in den 15.000 Zuschauer hineinpassen.

Hallescher FC vs. FSV Zwickau heute live im TV und Livestream

Das Match wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Grundsätzlich hat sich die Telekom die Rechte für die Übertragung der 3. Liga gesichert und zeigt alle Spiele liven. Hier geht's zum kostenplfichten Livestream.

Bei der Telekom wird die Partie zwischen Hallescher FC und dem FSV Zwickau folgendermaßen begleitet.

Kommentar: Alexander Küpper

Alexander Küpper Moderation: Stefanie Blochwitz

An diesem Spieltag werden insgesamt fünf Partien der 3. Liga im Free-TV übertragen, darunter auch Hallescher FC gegen Zwickau. Der MDR bietet sowohl eine Live-Übertragung im TV als auch einen Livestream an.

3. Liga: Hallescher FC gegen FSV Zwickau im LIVE-TICKER

Neben der Fernsehübertragung bietet SPOX selbstverständlich aber auch einen LIVETICKER an, mit dem ihr keine wichtige Aktion auf dem Platz verpasst.

Hallescher FC vs. FSV Zwickau: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 28.07.2018 FSV Zwickau Hallescher FC 2:0 3. Liga 12.05.2018 Hallescher FC FSV Zwickau 2:0 3. Liga 10.12.2017 FSV Zwickau Hallescher FC 1:1

Hallescher FC gegen Zwickau heute live: Vorschau

Nach zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen musste der Hallescher FC am vergangenen Wochenende eine bittere 0:3-Niederlage hinnehmen. Nchtsdestotrotz steht das Team in der Tabelle gut da: Vor dem Spieltag lag die Mannschaft auf dem vierten Platz.

Der Gegner Zwickau hingegen lag auf Platz neun der Tabelle, der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt allerdings nur fünf Punkte.

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 20. Spieltag