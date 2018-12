Eintracht Braunschweig gegen Hallescher FC: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Braunschweig trifft am 18. Spieltag der 3. Liga auf den Halleschen FC. SPOX gibt euch alle wichtigen Informationen zur Partie und zeigt, wie ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Unter Trainer Andre Schubert wartet Eintracht Braunschweig weiterhin auf den ersten Sieg. Der ehemalige Bundesliga-Coach konnte seit seinem Amtsantritt am 10. Oktober lediglich zwei Punkte aus sechs Spielen mit dem BTSV holen. Der Hallesche FC hingegen gewann in Münster mit 2:1 und steht auf einem starken 5. Tabellenplatz.

Eintracht Braunschweig - Hallescher FC: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Spiel zwischen dem BTSV und Halle beginnt am heutigen Samstag um 14 Uhr. Austragungsort ist das Eintracht-Stadion in Braunschweig. Insgesamt passen rund 24.000 Zuschauer in das Stadion.

3. Liga: Eintracht Braunschweig gegen den Hallescher FC heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und dem Halleschen FC wird im Free-TV beim NDR und MDR übertragen. Die beiden Sender übertragen die Partie sowohl klassisch im TV als auch online als Livestream.

Generell werden alle Spiele der 3. Liga von Telekom Sport gezeigt. Das Abonnement kostet 9,95 Euro im Monat. Der Pay-TV-Sender bietet außerdem auch einen eigenen Livestream an. Als Telekom-Kunde ist dieser Service für euch kostenlos und ihr benötigt kein zusätzliches Abo.

Falls ihr keine Möglichkeit habt das Spiel live zu anzuschauen, könnt ihr die Partie im Liveticker auf SPOX verfolgen.

BTSV gegen Hallescher FC: Statistiken der aktuellen Saison

Eintracht Braunschweig gegen den Hallescher FC gab es insgesamt nur ein Mal. Damals endete das Spiel 1:0 für Braunschweig in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Statistikwerte Eintracht Braunschweig Hallescher FC Spiele 17 17 Tore 19 22 Gegentore 37 16 Spiele zu 0 1 5 Spiele ohne Torerfolg 6 3 Durchschnittsalter 22,8 23,4

3. Liga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag