3. Liga: Würzburger Kickers gegen Carl-Zeiss Jena heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Würzburger Kickers empfangen am heutigen Samstag in der 3. Liga den FC Carl-Zeiss Jena. Was ihr alles über die Partie wissen müsst und wo ihr diese im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Tabellen-Zwölfte Würzburger Kickers empfängt Carl-Zeiss Jena, die im Moment den 17. Rang in der 3. Liga belegen und somit auf einem Abstiegsplatz liegen.

Wo und wann spielt Würzburger Kickers gegen Carl-Zeiss Jena?

Die Partie findet am heutigen Samstag um 14 Uhr statt. Austragungsort ist die Flyeralarm Arena in Würzburg. Schiedsrichter der Partie ist Jonas Weickenmeier.

Würzburger Kickers gegen Carl-Zeiss Jena heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen den Würzburger Kickers und Carl-Zeiss Jena wird nicht im deutschen Free-TV übertragen.

Diese Partie ist ausschließlich auf Telekom Sport zu verfolgen. Das Streamingangebot des Pay-TV-Senders könnt ihr im Livestream verfolgen. Bereits ab 13.45 Uhr beginnt die Übertragung mit folgendem Personal:

Moderation: Sascha Bandermann

Kommentator: Basti Schwele

Wer kein Abonnement besitzt, kann diese Begegnung auch im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

Würzburger Kickers vs. Carl-Zeiss Jena: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Erst rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die endgültigen Aufstellungen veröffentlicht. So könnten Würzburg und Jena auflaufen:

Würzburg: Drewes - Ahlschwede, Hansen, Schuppan, Kurzweg - Hägele, Bachmann - Göbel, Skarlatidis, Elva - Baumann

Jena: Coppens - Kühne, Slamar, Grösch, Cros - Wolfram, Eckardt, Pannewitz, Bock - Günther-Schmidt, Tietz

Würzburg - Jena: Alle Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 27.03.2018 Carl-Zeiss Jena Würzburger Kickers 1:2 3. Liga 20.09.2017 Würzburger Kickers Carl-Zeiss Jena 2:2

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 17. Spieltag