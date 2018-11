3. Liga: VfL Osnabrück gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Spitzenspiel der 3. Liga spielen heute der VfL Osnabrück und KFC Uerdingen gegeneinander. Alle Infos rund um die Partie und wie ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Tabellenführer gegen den Vierten. Klingt nach Spitzenspiel. Der Erste, VfL Osnabrück, könnte sich durch einen Sieg drei Punkte Vorsprung erarbeiten. KFC Uerdingen liegt momentan auf Platz 4 und würde durch einen Sieg auf Platz vorrücken.

VfL Osnabrück gegen KFC Uerdingen: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spitzenspiel der dritten Liga findet am heutigen Montag um 19 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück.

VfL Osnabrück gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie wird nicht im Free-TV, sondern live und exklusiv bei Telekom Sport übertragen. Wer keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann auch auf den Livestream zurückgreifen. Der Pay-TV-Sender kostet 9,95 Euro monatlich bei jährlicher Vertragslaufzeit.

SPOX bietet außerdem die Möglichkeit das Duell im Liveticker mitzuverfolgen.

© getty

3. Liga heute live: Die Tabelle