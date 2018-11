3. Liga: SV Meppen gegen Karlsruher SC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag trifft der Karlsruher SC in der 3. Liga auf den SV Meppen. Was ihr über dieses Spiel wissen müsst und wo ihr diese Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Tabellensituation der beiden Mannschaften ist wie folgt: Der Karlsruher SC liegt mit 23 Punkten auf Platz vier des Klassements. Der SV Meppen dagegen konnte nur zwölf Zähler aus 14 Spielen sammeln und ist Vorletzter.

Wo und wann spielen der SV Meppen und Karlsruher SC gegeneinander?

Das Spiel zwischen dem KSC und Meppen wird am heutigen Samstag um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die Hänsch-Arena in Meppen.

SV Meppen gegen Karlsruher SC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Meppen gegen Karlsruhe wird nicht im deutschen Free-TV übertragen.

Wie auch schon in der Saison zuvor, sicherte sich Telekom Sport wieder die Übertragungsrechte an der 3. Liga. Der Pay-TV-Sender ist für Telekom-Kunden gratis empfangbar und kostet ansonsten 9,95 Euro im Monat. Weiterhin bietet Telekom Sport noch einen Livestream an.

Wie immer gibt es die Möglichkeit, die Partie auch im SPOX-Liveticker zu verfolgen.

Meppen - Karlsruhe: Die letzten Duelle

Bislang trafen Meppen und Karlsruhe nur zweimal aufeinander.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 17.03.2018 Karlsruher SC SV Meppen 2:0 3. Liga 01.10.2017 SV Meppen Karlsruher SC 2:0

Die Tabelle der 3. Liga