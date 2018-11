Kaiserslautern gegen Energie Cottbus heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Kaiserslautern trifft am 14. Spieltag der 3. Liga heute auf Energie Cottbus. Hier gibt es alle Informationen zur Partie und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Beide Teams konnten am vergangenen Spieltag einen Sieg einfahren. Während Cottbus das Kellerduell gegen Jena gewann, erspielte sich Kaiserslautern mit dem Sieg in Aalen den Anschluss an die Tabellenspitze.

3. Liga: Wo und wann spielt Kaiserslautern gegen Energie Cottbus?

Am heutigen Freitag, den 02.11.2018, spielt Kaiserslautern um 19 Uhr gegen Energie Cottbus. Austragungsort ist natürlich das traditionsreiche Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg.

Kaiserslautern gegen Cottbus heute live: TV, Livestream

Im Free-TV wird das Spiel zwischen Kaiserslautern und Cottbus nicht gezeigt. Zu sehen gibt es die Partie, wie jedes Spiel der dritten Liga, auf Telekom Sport. Für alle Nicht-Telekom-Kunden kostet das Angebot 9,95 Euro im Monat.

1. FC Kaiserslautern gegen Energie Cottbus im LIVE-TICKER

Alle die das Spiel dennoch nicht live und in Farbe verfolgen können, sind bei SPOX an der richtigen Stelle. Dort gibt es einen kostenlosen Liveticker.

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 14. Spieltag