3. Liga: Energie Cottbus gegen KFC Uerdingen heute live im Livestream, TV und Liveticker

Am heutigen Samstag kommt es am 17. Spieltag der 3. Liga zum Duell zwischen Energie Cottbus und KFC Uerdingen. SPOX gibt euch alle wichtigen Informationen zur Partie und zeigt, wie ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der KFC Uerdingen 05 konnte die letzten drei Spiele alle für sich entscheiden. Am letzten Spieltag siegte der KFC souverän mit 2:0 gegen den VfR Aalen. Die Mannschaft um Weltmeister Kevin Großkreutz steht knapp hinter den Aufstiegsplätzen auf dem vierten Tabellenplatz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Energie Cottbus konnte aus den letzten vier Spielen starke sieben Punkte ergattern. Zuletzt gab es aber eine 3:1-Niederlage beim Tabellenführer VfL Osnabrück.

Uerdingen zu Gast bei Energie Cottbus: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Energie Cottbus und dem KFC Uerdingen beginnt am heutigen Samstag um 14 Uhr. Geleitet wird das Spiel von Benjamin Cortus aus Röthenbach an der Pegnitz. Austragungsort ist das Stadion der Freundschaft in Cottbus. Dort können bis zu 22.528 Zuschauer das Spiel verfolgen.

3. Liga: Energie Cottbus gegen KFC Uerdingen im Livestream und TV sehen

Das Spiel Energie Cottbus gegen KFC Uerdingen wird nicht im Free-TV übertragen.

Telekom Sport konnte sich die Übertragungsrechte der 3. Liga sichern und zeigt die Partie live und exklusiv. Der Pay-TV-Sender stellt auch einen Livestream zur Verfügung. Ein Abonnement kostet 9,95 Euro im Monat. Als Telekom-Kunde ist dieser Service für euch kostenlos und ihr benötigt kein zusätzliches Abo.

Falls ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel live zu anzuschauen, könnt ihr die Partie beim Liveticker auf SPOX verfolgen.

Energie Cottbus - KFC Uerdingen: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag