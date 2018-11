3. Liga: Eintracht Braunschweig gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im heutigen Spiel in der 3. Liga treffen Eintracht Braunschweig und KFC Uerdingen aufeinander. Alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt ihr hier bei SPOX.

Schlusslicht Eintracht Braunschweig empfängt den Tabellensiebten Uerdingen. Auch unter Neu-Trainer Andre Schubert konnte sich die Eintracht aus den Abstiegsregionen noch nicht befreien.

Eintracht Braunschweig gegen KFC Uerdingen 05: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Samstagsspiele in der 3. Liga werden um 14 Uhr angepfiffen. So auch das heutige Duell zwischen Braunschweig und Uerdingen. Austragungsort ist das Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Eintracht Braunschweig gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Diese Begegnung wird nicht im Free-TV übertragen. Die Telekom hat sich die Rechte für die Spiele der 3. Liga gesichert. Der Pay-TV-Sender ist für Telekom-Kunden gratis empfangbar und kostet ansonsten 9,95 Euro im Monat. Weiterhin bietet Telekom Sport noch einen Livestream an.

Wie immer gibt es die Möglichkeit, die Partie auch im SPOX-Liveticker zu verfolgen.

Braunschweig gegen Uerdingen: Die letzten Duelle

Vor 13 Jahren spielten die beiden Mannschaften gegeneinander. Die Teams erlebten viele Höhe-, aber auch zahlreiche Tiefpunkte

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Regionalliga-Nord 26.03.2005 Eintracht Braunschweig KFC Uerdingen 2:0 Regionalliga-Nord 18.09.2004 KFC Uerdingen Eintracht Braunschweig 2:2 Regionalliga-Nord 15.05.2004 Eintracht Braunschweig KFC Uerdingen 5:1 Regionalliga-Nord 02.01.2003 KFC Uerdingen Eintracht Braunschweig 3:0

Die Tabelle der 3. Liga