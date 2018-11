3. Liga: VfL Osnabrück gegen FC Energie Cottbus heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Osnabrück trifft am heutigen Samstag in der 3. Liga auf den FC Energie Cottbus. Alle wichtigen Informationen zum Spiel und wie ihr dieses im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, liefert euch SPOX.

Osnabrück führt die 3. Liga mit einem soliden Vorsprung von vier Punkten an und hat seit acht Partien keine Niederlage einstecken müssen. Die Cottbuser auf der anderen Seite befinden sich in der Mitte der Tabelle, ein Aufwärtstrend ist jedoch zu beobachten. Aus den vergangenen drei Ligapartien holte die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz ganze sieben Zähler.

VfL Osnabrück vs Energie Cottbus: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Energie Cottbus wird am heutigen Samstagmittag um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte ist das Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Florian Badstübner leitet die Partie, während ihm Jochen Gschwendtner und Markus Huber assistieren.

Osnabrück gegen Cottbus heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel des VfL Osnabrück gegen Energie Cottbus wird live im NDR zu sehen sein, des Weiteren bietet dieser auch einen Livestreamauf ZATTOO an. Als Telekom-Kunden habt ihr ebenfalls die Möglichkeit das Spiel auf Telekom Sport zu verfolgen oder deren Livestream zu nutzen.

Außerdem ist da noch der Liveticker von SPOX, so verpasst ihr auch unterwegs nichts von der Partie.

Energie Cottbus: Wollitz hat keine Angst vorm Ex-Team

Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz will mit seinen Jungs selbstbewusst in das Duell gegen den Spitzenreiter gehen. "Wir fahren da nicht hin um zu sagen ‚wir schauen mal, was passiert.' Auch, wenn das aktuell der Tabellenführer ist: Das heißt nicht, dass die Tabelle am 38. Spieltag auch so aussieht", sagte er.

Jedoch weiß Wollitz, dass seine ehemalige Mannschaft als klarer Favorit in die Partie geht und lediglich ein Team (KSC) die Osnabrücker bezwingen konnte (1:0). "Sie haben nur zehn Gegentore, dabei fünf aus zwei Spielen. Dazu haben sie selbst 21 Tore - das ist schon ein Statement."

Dennoch rechnet sich der 54-Jährige gute Chancen aus und weiß um die Stärken seiner Spieler: "Wir haben im Pokal gezeigt, dass wir mit drei Stürmern Druck machen können", betonte Wollitz, der die Offensive um Rangelov, Scheidhauer und Mamba hervorhob: "Das ist eine besondere Qualität. Aber du brauchst die richtigen Bälle."

