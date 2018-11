3. Liga heute live: Würzburger Kickers gegen FSV Zwickau im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfangen die Würzburger Kickers zum Auftakt des 15. Spieltages den FSV Zwickau. Alles, was ihr über die Partie und zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker wissen müsst, erfahrt ihr bei SPOX.

Die Würzburger Kickers stehen aktuell mit 18 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Drei Punkte dahinter liegt der FSV Zwickau auf Rang 16, dem letzten direkten Nicht-Abstiegsplatz.

Würzburger Kickers gegen FSV Zwickau: Uhrzeit und Spielstätte

Das Spiel findet am heutigen Freitag, 9. November, in der Flyeralarm-Arena in Würzburg statt. Der Anpfiff ertönt um 19 Uhr.

3. Liga: Würzburger Kickers gegen FSV Zwickau live im TV, Livestream, Liveticker

86 Spiele der 3. Liga werden in dieser Saison von den ARD-Spartensendern im Free-TV gezeigt. Allerdings nicht das heutige Spiel. Der Pay-TV-Dienst Telekom Sport hat sich die Rechte an den Übertragungen der 3. Liga gesichert und zeigt auch das Spiel der Würzburger Kickers gegen den FSV Zwickau.

Wer kein Telekom-Sport-Abonnement besitzt, kann das Spiel auch bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Würzburger Kickers gegen FSV Zwickau: Duell der Sieglosen

Beide Teams warten seit fünf Spielen in der 3. Liga auf einen Sieg. Während Zwickau zuletzt dreimal in Folge Remis spielte, haben die Würzburger Kickers ihre letzten drei Partien allesamt verloren. Die Begegnung Würzburg gegen Zwickau gab es ohnehin erst zweimal. Die zwei Aufeinandertreffen stammen aus der letzten Spielzeit in der 3. Liga. Dabei konnten die Kickers in Zwickau mit 1:0 gewinnen. In Würzburg trennte man sich mit 1:1.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 15. Spieltag