3. Liga heute live: Unterhaching, Sonnenhof Großaspach, Fortuna Köln und Münster heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntagmittag kommt es zu zwei Partien in der 3. Liga. SPOX klärt euch auf, wo und wann ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Fortuna Köln und Sonnenhof Großaspach wollen nicht in die Abstiegsregionen abrutschen. Preußen Münster könnte mit einem Sieg weitere Punkte in Richtung Aufstieg sammeln. Unterhaching will schnellstmöglich die 40-Punkte-Marke knacken.

3. Liga heute live: Die Sonntagsspiele im Überblick

Folgende Spiele finden am heutigen Sonntag statt:

SpVgg Unterhaching - Fortuna Köln, 13 Uhr

13 Uhr Sonnenhof Großaspach - SC Preußen 06 Münster, 14 Uhr

3. Liga heute live: TV, Livestream und Liveticker

Telekom Sport hat sich wie schon letzte Saison die Übertragungsrechte an der 3. Liga sichern. Der Pay-TV-Anbieter überträgt beide Partien am heutigen Sonntag jeweils um 13 Uhr und 14 Uhr.

Wer keine Möglichkeit hat die Spiele zu sehen, kann wie immer auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen.

Die Tabelle der 3. Liga