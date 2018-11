3. Liga heute live: Hallescher FC gegen SV Meppen im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntagmittag trifft der Hallesche FC auf den SV Meppen. Wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Halle befindet sich in einer komfortablen Situation und könnte sich mit einem Sieg im oberen Tabellenbereich festsetzen. Der SV Meppen liegt mit nur zwölf Punkten auf einem Abstiegsplatz.

Hallescher FC gegen SV Meppen: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen dem Halleschen FC und dem SV Meppen startet um 13 Uhr. Austragungsort ist der Erdgas Sportpark in Halle.

Hallescher FC gegen SV Meppen: TV, Livestream und Liveticker

Wie auch schon in der Saison zuvor, sicherte sich Telekom Sport wieder die Übertragungsrechte an der 3. Liga. Der Pay-TV-Sender ist für Telekom-Kunden gratis empfangbar und kostet ansonsten 9,95 Euro im Monat. Weiterhin bietet Telekom Sport noch einen Livestream an.

Wie immer gibt es die Möglichkeit, die Partie auch im SPOX-Liveticker zu verfolgen.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag