3. Liga: VfL Osnabrück gegen 1. FC Kaiserslautern live im TV, Livestream, Liveticker

Der VfL Osnabrück empfängt heute, am 11. Spieltag in der 3. Liga, den 1. FC Kaiserslautern. Bei SPOX erfahrt ihr alles zur Übertragung im TV, Liveticker und Livestream.

Der VfL Osnabrück steht mit 19 Punkten aus zehn Spielen an der Spitze. Der Tabellenführer musste sich in dieser Spielzeit erst einmal (0:1 gegen den KSC) geschlagen geben. Der 1. FC Kaiserslautern steht nach zuletzt sechs ungeschlagenen Spielen in Folge auf Rand sieben der 3. Liga.

VfL Osnabrück gegen 1. FC Kaiserslautern: Ort und Uhrzeit

Das Spiel findet heute im Stadion an der Bremer Brücke im Osnabrücker Stadtteil Schinkel statt. Anpfiff ist um 14 Uhr.

3. Liga: Wo kann ich das Spiel VfL Osnabrück gegen 1. FCK verfolgen?

Die Begegnung ist eines von 86 3.Liga-Spielen, die im Free-TV gezeigt werden. Der NDR und SWR übertragen die Partie. Wer ausnahmslos alle Spiele der 3. Liga live sehen will, muss auf das Angebot Telekom Sport zurückgreifen. Das Paket kostet 9,95 Euro im Monat. Bei SPOX könnt ihr im Liveticker mit dabei sein.

VfL Osnabrück gegen 1. FC Kaiserslautern: So spielen sie voraussichtlich

VfL Osnabrück: Körber - Renneke, Susac, Trapp, Agu - Blacha, Taffertshofer - Quahim, Farrona, Pulido - Alvarez

1. FC Kaiserslautern: Hesl - Schad, Gottwalt, Kraus, Sternberg - Löhmannsröben, Fechner - Zuck, Bergmann, Kühlwetter, Thiele

VfL Osnabrück gegen 1. FC Kaiserslautern: Die Spieler fallen aus

VfL Osnabrück: Konstantin Engel (Muskelfaserriss), Simon Haubrock (Bänderriss Sprunggelenk), Alexander Dercho (Außenbandriss Sprunggelenk)

1. FC Kaiserslautern: Lukas Gottwalt (muskuläre Probleme), Jan-Ole Sievers (Armverletzung), Dylan Esmal (Kreuzbandriss), Lukas Spalvis (Knorpelschaden), Flavius Botiseriu (Knieverletzung)

VfL Osnabrück gegen 1. FC Kaiserslautern: Die letzten Aufeinandertreffen

Die beiden Mannschaften standen sich insgesamt erst fünf Mal gegenüber. In zwei Spielzeiten begegneten sie sich in der 2. Liga und das letzte Aufeinandertreffen gab's im DFB-Pokal. Dabei spricht die Bilanz klar für die Gäste aus Kaiserslautern.