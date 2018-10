3. Liga live: SV Meppen gegen den TSV 1860 München im TV, Livestream, Liveticker

Der TSV 1860 München ist heute beim SV Meppen zu Gast. Die Münchner Löwen sind seit vier Spielen ohne Sieg. Auch Meppen braucht weiter Punkte, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im TV oder Livestream sehen könnt.

Meppen hat am vergangenen Wochenende mit dem 4:2-Sieg im direkten Kellerduell mit Eintracht Braunschweig die rote Laterne abgegeben. Trotz des verkorksten Saisonstarts rechnet Sechzig-Trainer Daniel Bierofka aber mit einem ebenbürtigen Gegner: "Es ist ähnlich wie bei uns: Meppen wurde oft unter Wert geschlagen. Es waren sehr enge Spielverläufe mit unglücklichen Ergebnissen."

SV Meppen - TSV 1860 München: Uhrzeit, Stadion, Schiedsrichter

Der SV Meppen empfängt den TSV 1860 München am heutigen Sonntag um 13 Uhr in der Hänsch-Arena in Meppen. Schiedsrichterin der Partie ist Katrin Rafalski.

SV Meppen - TSV 1860 München live im TV, Livestream und Liveticker

Wie gewohnt überträgt Telekom Sport das Spiel live. Der Pay-TV-Sender hält die TV-Rechte für alle Drittliga-Spiele. Nur vereinzelt werden auch Spiele im Free-TV ausgestrahlt, dieses gehört jedoch nicht dazu. Für alle ohne Telekom-Abo bietet SPOX einen Liveticker an.

SV Meppen - TSV 1860 München: Diese Spieler fehlen

SV Meppen: Ballmert (Fußbeschwerden), Gebers (Reha nach Hüft-OP), Senninger (Kreuzbandriss)

Ballmert (Fußbeschwerden), Gebers (Reha nach Hüft-OP), Senninger (Kreuzbandriss) 1860 München: Bonmann (Trainingsrückstand), Helmbrecht (Patellasehnenspitzensyndrom), Niemann (Aufbautraining), Ziereis (Aufbautraining)

3. Liga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag