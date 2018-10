3. Liga live: KFC Uerdingen gegen Carl Zeiss Jena im TV, Livestream, Liveticker

Der KFC Uerdingen empfängt am heutigen Samstag Carl Zeiss Jena am 11. Spieltag der 3. Liga. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

KFC-Trainer Stefan Krämer fordert von seiner Mannschaft vor allem eines: vollen Einsatz. "Wir müssen wieder um jeden Ball fighten, alles reinfeuern und dürfen auch in schwierigen Phasen nicht die Nerven verlieren. Wenn du nicht mit 100 Prozent Körperlichkeit auf dem Platz bist, wirst du in dieser Liga gegen jeden Gegner riesengroße Probleme bekommen", sagte Krämer auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels.

KFC Uerdingen - Carl Zeiss Jena: Uhrzeit, Stadion, Schiedsrichter

Das Spiel zwischen dem KFC und Carl Zeiss Jena findet am heutigen Samstag um 14 Uhr statt. Als Austragungsort dient die Schauinsland-Reisen Arena in Duisburg. Schiedsrichter der Partie: Henrik Bramlage.

© getty

KFC Uerdingen - Carl Zeiss Jena live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung zwischen Uerdingen und Jena wird nicht im Free-TV gezeigt. Stattdessen überträgt Telekom Sport das Spiel live und exklusiv. Der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte für alle Drittligaspiele gesichert. Nur vereinzelt werden auch Spiele im Free-TV gezeigt. Kein Telekom-Abo? Im SPOX-Liveticker verpasst ihr nichts.

KFC Uerdingen - Carl Zeiss Jena: Diese Spieler fehlen

Uerdingen: Erb (Schienbeinkopfbruch), Daube (Innenbandriss), Ibrahimaj (Außenmeniskus).

Erb (Schienbeinkopfbruch), Daube (Innenbandriss), Ibrahimaj (Außenmeniskus). Jena: Schlegel (muskuläre Probleme), Günther-Schmidt (Innenbandriss)

3. Liga: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag