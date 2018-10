3. Liga: Unterhaching, Braunschweig, FCK, KFC, Osnabrück heute live im TV, Liveticker, Livestream

In der 3. Liga stehen heute sechs Spiele auf dem Programm. Welche das sind und wo ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr bei SPOX.

Nach den ersten zehn Spieltagen trennen den Tabellenersten und den Sechsten lediglich zwei Punkte. Vier der Top-Sechs sind heute im Einsatz. Spitzenreiter VfL Osnabrück empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Mit Preußen Münster (4.) und der SpVgg Unterhaching (6.) stehen sich die Verfolger gegenüber. Außerdem stehen zwei Kellerduelle an.

3. Liga, 11. Spieltag heute live: Übertragung im TV, Liveticker und Livestream

Insgesamt werden 86 der 340 Spiele im Free-TV gezeigt. Telekom Sport hat sich alle Übertragungsrechte für die 3. Liga gesichert und überträgt jede Partie live. Das kostenpflichtige Angebot ist für 9,95 Euro im Monat zu haben. Mit den Livetickern von SPOX verpasst ihr ebenfalls nichts.

Datum Uhrzeit Heim Gast Free-TV Liveticker 06. Oktober 14 Uhr VfL Osnabrück 1. FC Kaiserslautern NDR/SWR Liveticker 06. Oktober 14 Uhr SpVgg Unterhaching Preußen Münster BR/WDR Liveticker 06. Oktober 14 Uhr Energie Cottbus FSV Zwickau RBB/MDR Liveticker 06. Oktober 14 Uhr VfR Aalen Fortuna Köln Liveticker 06. Oktober 14 Uhr KFC Uerdingen Carl Zeiss Jena Liveticker 06. Oktober 14 Uhr Eintracht Braunschweig Sportfreunde Lotte Liveticker

3. Liga: DFB-Länderspielpause - Ausblick auf die Nachholspiele

Nach dem 11. Spieltag ist Länderspielpause. Weiter geht's dann mit dem 12. Spieltag in der 3. Liga am Freitag, 19. Oktober, mit der Partie Carl Zeiss Jena gegen VfR Aalen. Außerdem stehen während der Länderspielpause zwei Nachholspiele an:

Datum Uhrzeit Heim Gast Liveticker Mittwoch, 10. Oktober 19 Uhr Energie Cottbus Hallescher FC Liveticker Dienstag, 16. Oktober 19 Uhr Hallescher FC Hans Rostock Liveticker

