3. Liga: Karlsruher SC gegen SV Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 12. Spieltag der 3. Liga trifft der Karlsruher SC auf den SV Wehen Wiesbaden. Bei SPOX erfahrt ihr, wo und wie ihr am heutigen Sonntag die Partie verfolgen könnt.

Der KSC steht aktuell auf dem vierten Tabellenplatz, lediglich drei Punkte vor dem SV Wehen Wiesbaden. Mit 2:0 gewann dieser sein letztes Duell gegen den Halleschen FC, während die Karlsruher sich im vorherigen Spiel Hansa Rostock (0:1) geschlagen geben mussten.

Karlsruher SC: Diese Spieler kehren in den Kader zurück

© getty

Dennoch kann sich die Heimmannschaft mit einer guten Bilanz und zwölf Zählern über die vergangenen fünf Spiele brüsten. KSC-Trainer Alois Schwartz hat zudem keine Personalprobleme für die kommende Partie zu beklagen.

Alexander Groiß kehrte nach einer Blinddarm-Operation gegen den FCA Walldorf zurück und konnte direkt das erste Tor beim 2:0 Erfolg erzielen. Justin Möbius und Marin Sverko sind ebenfalls wieder voll im Training, jedoch ist noch unklar, ob Ersatztorhüter Sven Müller (Halswirbelprobleme) bereitsteht.

KSC gegen SV Wehen Wiesbaden: Wo und wann findet das Spiel statt?

Schiedsrichter Daniel Siebert pfeift das Spiel um 14 Uhr im Wildparkstadion an. Es ist der 49. Einsatz des 34-Jährigen in der 3. Liga, welcher bereits sechs Partie des KSC geleitet hat. Alexander Ernst und Steffen Grimmeißen werden ihn an der Seitenlinie assistieren.

KSC gegen SV Wehen Wiesbaden: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Wie schon in der letzten Saison überträgt Telekom Sport auch dieses Jahr wieder alle Spiele der 3. Liga. Die Übertragung des Pay-TV-Senders sowie der Livestream starten um 14 Uhr. Eine Mitgliedschaft kostet monatlich 9,95 Euro, der Vertrag läuft dann ein Jahr. Telekom-Kunden erhalten einen kostenlosen Zugang.

Weiterhin gibt es wie immer bei der 3. Liga die Möglichkeit, das Spiel auch im Liveticker von SPOX zu verfolgen.

Die Tabelle der 3. Liga vor dem 12. Spieltag