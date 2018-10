3. Liga heute live: Hallescher FC gegen SpVgg Unterhaching im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es am zwölften Spieltag zum Duell Hallescher FC gegen die SpVgg Unterhaching. SPOX liefert euch die wichtigsten Informationen zum Spiel, sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Die SpVgg Unterhaching startete stark in die Saison. Nachdem die SpVgg nach dem sechsten Spieltag an der Spitze angekommen war, wartet sie aber seit fünf Liga-Spielen auf einen Sieg. Der Hallesche FC kann mit einem Heimsieg an den sechst platzierten Unterhachinger vorbeiziehen.

FC Halle gegen SpVgg Unterhaching: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung findet am heutigen Samstag, 20. Oktober, im Erdgas-Sportpark in Halle statt. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Hallescher FC gegen SpVgg Unterhaching: Übertragung im TV, Livestream

Die Partie zwischen Halle und Unterhaching gehört nicht zu den ausgewählten Spielen der dritten Liga, die auch im Free-TV gezeigt werden.

Der kostenpflichtige Dienst Telekom Sport hat sich alle Übetragungsrechte an der 3. Liga gesichert und ist die einzige Möglichkeit, das Spiel heute live zu sehen. Ein Abonnement kostet 9,99 Euro jährlich.

Auf SPOX hält euch der Liveticker auf dem Laufenden. Hier könnt ihr das Wichtigste zum Spiel auch in einer Konferenz mit den Parallelspielen in der 3. Liga verfolgen. Die Parallelspiele (alle ab 14 Uhr) lauten:

Großaspach - Meppen

1860 München - Braunschweig

Lotte - Osnabrück

K´lautern - Uerdingen

F. Köln - Energie Cottbus

Hallescher FC gegen SpVgg Unterhaching: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die endgültigen Aufstellungen werden erst rund eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben. So könnten Halle und Unterhaching spielen:

Hallescher FC: K. Eisele - Lindenhahn, Heyer, Landgraf - Ajani, Washausen, Jopek, Manu - Bahn - Fetsch, Mai

K. Eisele - Lindenhahn, Heyer, Landgraf - Ajani, Washausen, Jopek, Manu - Bahn - Fetsch, Mai SpVgg Unterhaching: Königshofer - Schwabl, M. Endres, Greger, Winkler - Kiomourtzoglou, D. Stahl - Porath, Hagn - S. Hain, Bigalke

3. Liga: Die letzten Spiele zwischen Halle und Unterhaching