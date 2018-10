3. Liga heute live: SG Sonnenhof Großaspach gegen SV Meppen im TV, Livestream, Liveticker

In der 3. Liga steht heute die Partie der SG Sonnenhof Großaspach gegen den SV Meppen auf dem Programm. Hier erfahrt ihr, wie die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zlatko Blaskic bleibt nach der Trainerentlassung bei Großaspach weiterhin als Interimscoach auf der Bank. In seinem ersten Spiel gegen Würzburg holte Großaspach einen Punkt und steht mit elf Punkten auf Platz 18. Einen Punkt mehr haben die Gäste aus Meppen, die auf Tabellenplatz 16 stehen.

SG Sonnenhof Großaspach gegen SV Meppen: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung findet am heutigen Samstag um 14 Uhr statt. Ausgetragen wird das Spiel in der mechatronik Arena in Großaspach.

SG Sonnenhof Großaspach gegen SV Meppen live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen Großaspach und Meppen gehört nicht zu den ausgewählten Spielen, die in dieser Drittligasaison auch im Free-TV gezeigt werden.

Die einzige Möglichkeit, das Spiel live zu sehen, ist deshalb Telekom Sport. Das Pay-TV-Angebot hat sich die Live-Übertragungsrechte für alle Spiele der 3. Liga in dieser Saison gesichert und kostet 9,95 Euro monatlich.

Wer das Spiel zwischen Großaspach und Meppen nicht live sehen kann, bleibt bei SPOX dennoch immer auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker.

SG Sonnenhof Großaspach gegen SV Meppen: Diese Spieler fehlen

SG Sonnenhof Großaspach:

Fehr (Schambeinentzündung)

Hoffmann (Knöchel-OP)

Jüllich (Leisten-OP)

Meiser (Außenbandriss im Knie)

SV Meppen:

Gebers (Reha nach Hüft-OP)

Senninger (Reha nach Kreuzbandriss)

Posipal (Adduktorenprobleme)

SG Sonnenhof Großaspach gegen SV Meppen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die endgültigen Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben.

SG Sonnenhof Großaspach: K. Broll - Choroba, Gehring, Leist, Poggenberg - Bösel, Pelivan - Hercher, Vitzthum - M. Hingerl - Röttger

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Vidovic, Komenda, Amin - von Haacke, Leugers - Granatowski, Tankulic, Wegner - Undav

3. Liga: Die Tabelle vor dem 12. Spieltag