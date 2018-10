3. Liga: Würzburger Kickers - Sonnenhof Großaspach heute live im TV, Livestream, Liveticker

Am 11. Spieltag der 3. Liga empfangen die Kickers aus Würzburg am heutigen Montag Sonnenhof Großaspach. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Kickers sind richtig stark vor eigener Kulisse, bisher gewannen sie vor heimischer Kulisse drei Spiele und kassierten nur eine Niederlage, dazu kommt ein Unentschieden. Michael Schieles Team liegt mit aktuell auf dem fünften Tabellenplatz, die heutigen Gäste hingegen stehen als Vorletzter unter Zugzwang.

Wo und wann spielen die Würzburger Kickers gegen Sonnenhof Großaspach?

Das Spiel zwischen den Würzburger Kickers und Sonnenhof Großaspach beginnt am heutigen Montag um 19 Uhr. Austragungsort ist die Flyeralarm-Arena in Würzburg.

Würzburger Kickers gegen Sonnenhof Großaspach im TV, Livestream, Liveticker

Die Partie zwischen den Würzburger Kickers und Sonnenhof Großaspach gehört nicht zur Auswahl der Drittliga-Spiele, die in dieser Saison im Free-TV gezeigt werden.

Die einzige Möglichkeit, das Spiel heute live zu verfolgen, ist Telekom Sport. Das Angebot hat sich die Live-Übertragungsrechte aller Spiele der 3. Liga für diese Saison gesichert und zeigt somit auch die Partie zwischen den Würzburger Kickers und Sonnenhof Großaspach. Telekom Sport kostet 9,95 Euro im Monat.

Wer das Spiel nicht live sehen kann., bleibt bei SPOX dennoch auf dem Laufenden. Hier gehts zum Liveticker.

Sonnenhof Großaspach: Noch kein Nachfolger auf der Trainer-Bank

Großaspach tut sich schwer bei Auswärtsspielen. Lediglich fünf Punkte in der Fremde, die schlechteste Ausbeute in der gesamten Liga. Nach der Entlassung von Coach Sascha Hildemann am vergangenen Freitag ist die Trainerfrage zudem bisher ungeklärt - in Würzburg wird vorerst der bisherige Co-Trainer Zlatko Blaskic den Dorfverein in die Partie führen .

Würzburger Kickers gegen Sonnenhof Großaspach: Die bisherigen Aufeinandertreffen