Wehen Wiesbaden - Sonnenhof Großaspach heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wehen Wiesbaden und Sonnenhof Großaspach sind durchwachsen in die neue Saison gestartet und befinden sich nach acht Spieltagen nur kurz vor den Abstiegrängen. Im direkten Duell (ab 19 Uhr im LIVETICKER) wollen sich die Tabellennachbarn absetzen. Hier gibt es die wichtigsten Informationen zum Duell und der Übertragung.

Während sich Wehen momentan mit zehn Punkten auf dem zwölften Platz befindet, lauert Großaspach mit einem Punkt weniger direkt dahinter. Auf die Abstiegsränge hat der Klub aber nur einen Punkt Vorsprung. Während sich Wehen mit zwei Siegen zuletzt steigerte, holte Großaspach am letzten Spieltag bereits das sechste Remis.

SV Wehen Wiesbaden - SG Sonnenhof Großaspach: Datum, Anstoß, Stadion

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt Sonnenhof Großaspach am heutigen Dienstag, 25. September, um 19 Uhr in der heimischen Brita-Arena. Das Stadion wurde 2007 eröffnet und bietet 12.566 Zuschauern Platz.

Wehen Wiesbaden - Sonnenhof Großaspach heute live: TV, Livestream, Liveticker

Wie alle anderen Spiele der 3. Liga zeigt Telekom Sport diese Partie live im Pay-TV und im Livestream für seine Kunden.

Falls ihr die Partie nicht auf diesem Weg verfolgen könnt, bietet euch SPOX auch einen Liveticker an.

SV Wehen Wiesbaden: Schwung mitnehmen

Nach schwachem Start hat sich Wehen zuletzt gefangen und zwei Siege an den letzten beiden Spieltagen eingefahren. Das lag auch am Publikum, wie Trainer Rüdiger Rehm erklärte: "Die Unterstützung der Auswärtsfans war sensationell. Die Mannschaft hat gezeigt, zu was sie in der Lage ist, wenn sie diese Extraprozent vom Publikum bekommt. Deshalb brauchen wir diese Unterstützung auch gegen Großaspach."

Seinen Ex-Verein Großaspach wollte er zudem nicht unterschätzen: "Sonnenhof ist ein sehr kompakter und unangenehmer Gegner, der defensiv hervorragende Arbeit leistet und nach vorne immer wieder Gefahr ausstrahlt."

SG Sonnenhof Großaspach: Trainer warnt vor Titelfavoriten

Für Großaspachs Trainer Sascha Hildmann geht es in dem Spiel nicht um Abstiegskampf. Für ihn ist der Gegner in ganz anderen Sphären: "Wiesbaden ist meiner Meinung nach einer der Titelfavoriten in der 3. Liga. Nach dem etwas missglückten Start haben sie sich mittlerweile wieder gefangen und konnten gegen Meppen und München zuletzt beeindruckende Siege feiern. Mit Kyere, Schäffler und Andrist kommt da natürlich eine offensive Wucht auf uns zu."

Trotz allen Lobes hat seine Mannschaft aber auch Ambitionen: "Nichtsdestotrotz glauben wir auch weiterhin an unseren Plan, werden versuchen gut gegen den Ball zu arbeiten und wollen das Spiel am morgigen Abend selbstverständlich gewinnen."

3. Liga heute live: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag