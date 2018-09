SpVgg Unterhaching gegen 1860 München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am neunten Spieltag der 3. Liga empfängt die SpVgg Unterhaching den TSV 1860 München (Liveticker ab 19 Uhr). Bei SPOX gibt es die wichtigsten Informationen zur Partie und zu Übertragung.





Pünktlich zur Wiesn steht heute Abend das Münchner Derby in der 3. Liga an. Der Tabellenzweite aus Unterhaching hat 15 Punkte auf dem Konto und empfängt den Achten, den TSV 1860 (elf Punkte). Beide Teams starteten gut in die Saison, holten aus den letzten zwei Partien aber jeweils nur einen Punkt.

SpVgg Unterhaching gegen TSV 1860 München - Wann und wo?

Spielstätte des Spiels der SpVgg Unterhaching gegen 1860 München ist der Alpenbauer Sportpark in Unterhaching. Angepfiffen wird das heutige Derby um 19 Uhr. Das Stadion ist mit 15.000 verkauften Tickets restlos ausverkauft.

SpVgg Unterhaching gegen 1860 heute live: TV, Livestream, Liveticker

Das Münchner Derby wird nicht im Free-TV gezeigt. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst Telekom Sport überträgt die Partie live. Außerdem steht SPOX ab 19 Uhr mit einem Liveticker bereit.

SpVgg Unterhaching gegen 1860 München - Heißes Derby

Der Trainer der SpVgg Unterhaching, Claus Schromm, coachte von 2003-2009 die U19 des kommenden Gegners. Unter ihm spielten viele Talente wie Kevin Volland, Bobby Wood oder Tarik Camdal. Für Schromm ist es daher kein gewöhnliches Spiel: "Wir freuen uns auf ein richtig geiles Derby. Das ist ein Highlight. Es geht um mehr als drei Punkte."

1860-Kapitän Felix Weber konzentriert sich auf das Wesentliche: "In erster Linie geht's um die Punkte - das andere ist eher ein Ding für die Fans. Aber klar: Derby-Charakter ist auch für uns Spieler da."

SpVgg Unterhaching gegen 1860 München - Die bisherigen Duelle

Das letzte mal trafen sich beide Mannschaften am 06. Mai 2007 in der 2. Liga. 1860 gewann das Spiel damals 1:0, konnte zuvor aber keines der letzten sieben Spiele gegen Unterhaching gewinnen.