3. Liga heute live: Preußen Münster - Energie Cottbus im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des achten Spieltags der 3. Liga empfängt Preußen Münster heute Energie Cottbus. Hier bekommt ihr alle Informationen zur Partie und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Preußen Münster - Energie Cottbus heute live: Wo und wann findet das Spiel statt?

Anpfiff der Partie ist am heutigen Freitag um 19 Uhr. Gespielt wird im Preußenstadion, der Heimspielstätte von Münster, die für 14.300 Zuschauer Platz bietet.

Preußen Münster gegen Energie Cottbus heute live im TV, Livestream, Liveticker

Im Free-TV gibt es das Spiel zwischen Münster und Cottbus nicht zu sehen. Wie jede Partie der 3. Liga wird sie aber bei Telekom Sport im TV und Livestream gezeigt.

Außerdem hat SPOX einen Liveticker im Programm, der euch mit allen wichtigen Infos des Spiels versorgt.

Preußen Münster - Energie Cottbus: Die Tabellensituation

Cottbus startete mit zwei Siegen in die neue Spielzeit und stand zwischenzeitlich sogar an der Tabellenspitze. Seitdem gab es allerdings keinen Dreier mehr für Energie, weshalb sie sich mit neun Punkten auf Platz elf wiederfinden. Punktgleich, aber zwei Plätze dahinter, liegt Preußen Münster. Auch Münster hat von den ersten sieben Spielen nur zwei gewonnen und muss nach drei Niederlagen in Folge aufpassen, dass sie nicht in die Abstiegsränge abrutschen.

3. Liga heute live: Die Tabelle vor Preußen gegen Cottbus

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. KFC Uerdingen 05 7 10:6 4 16 2. SpVgg Unterhaching 7 12:6 6 14 3. Würzburger Kickers 7 14:9 5 12 4. VfL Osnabrück 7 10:5 5 12 5. 1860 München 7 15:8 7 11 6. Hallescher FC 7 9:7 2 10 7. SC Fortuna Köln 7 10:10 0 10 8. Karlsruher SC 7 6:6 0 10 9. FC Hansa Rostock 7 11:14 -3 10 10. FC Carl Zeiss Jena 7 8:12 -4 10 11. Energie Cottbus 7 9:8 1 9 12. FSV Zwickau 7 8:7 1 9 13. SC Preußen 06 Münster 7 9:12 -3 9 14. Sonnenhof Großaspach 7 6:5 1 8 15. Aalen 7 10:11 -1 8 16. SV Wehen Wiesbaden 7 12:14 -2 7 17. 1. FC Kaiserslautern 7 7:9 -2 7 18. Sportfreunde Lotte 7 6:11 -5 7 19. Eintracht Braunschweig 7 7:12 -5 6 20. SV Meppen 7 5:12 -7 5

Der KFC Uerdingen führt die 3. Liga vor dem 8. Spieltag an. Mit 16 Punkten aus sieben Spielen hat der KFC zwei Punkte mehr auf dem Konto als die SpVgg Unterhaching, gefolgt von den Würzburger Kickers und Osnabrück.

Münster und Cottbus: Die letzten drei Spiele