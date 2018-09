3. Liga: KSC (Karlsruher SC) gegen KFC Uerdingen 05 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 8. Spieltag der 3. Liga empfängt der Karlsruher SC heute Nachmittag den Spitzenreiter KFC Uerdingen 05 (ab 14 Uhr im LIVETICKER). Hier bekommt ihr alle Infos zu der Partie und der Übertragung im TV und Livestream.

Mit 16 Punkten aus sieben Spielen steht Uerdingen an der Spitze der 3. Liga, in der man zuletzt zwei Erfolg in Serie feiern konnte. Beim KSC zeigt die Formkurve leicht nach oben: Nach dem 1:0 auswärts beim VfL Osnabrück steht das Team mit zehn Punkten auf Rang acht. Mit einem Heimsieg würde man den Rückstand auf drei Punkte verkürzen.

"Der KSC kommt langsam in Schwung. Wir müssen ihren Lauf am Samstag unterbrechen und selber weiter Punkte sammeln", sagte Uerdingens Trainer Stefan Krämer.

Hier gibt es eine Übersicht über die heutigen Samstagsspiele der dritten Liga.

Wann und wo spielt der KSC gegen Uerdingen?

Die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und KFC Uerdingen 05 findet am heutigen Samstag im Wildparkstadion statt. Anstoß ist um 14 Uhr.

Karlsruher SC gegen KFC Uerdingen 05 im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem KFC Uerdingen zählt zu den 86 Drittliga-Spielen, die in dieser Saison im Free-TV zu sehen sind: Der SWR und der WDR übertragen das Spiel live.

Zudem überträgt Telekom Sport alle 380 Spiele der 3. Liga live. So auch die Begegnung zwischen den Karlsruher SC und Uerdingen. Der Dienst ist allerdings kostenpflichtig. Start der Übertragung ist am heutigen Samstag um 13.45 Uhr.

Auf SPOX könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen. Außerdem gibt es auch einen Liveticker zur Drittliga-Konferenz.

KSC gegen Uerdingen: So könnten die Mannschaften spielen:

KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - M. Röser, Stiefler, Wanitzek, Choi - A. Fink, Sane.

Uerdingen: Vollath - K. Großkreutz, Schorch, Erb, Dorda - T. Öztürk, Konrad - S. Aigner, Beister, Kefkir - Musculus

© getty

KSC gegen KFC Uerdingen: Diese Spieler fehlen heute

Karlsruher SC

Groiß (Blinddarmoperation)

Sverko (Aufbautraining nach Rückenproblemen)

KFC Uerdingen

Daube (Innenbandriss)

Ibrahimaj (Außenmeniskus)

KSC gegen KFC Uerdingen: Die letzten beiden Partien