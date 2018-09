3. Liga: Die Sonntagsspiele mit Kaiserslautern, Köln, Jena, Zwickau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag stehen in der 3. Liga zwei Spiele an. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partien im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Köln spielen heute zwei Teams, die im bisherigen Saisonverlauf den Erwartungen hinterherhinken.

3. Liga heute live: Die Sonntagsspiele im Überblick

3. Liga heute live: Wo und wann finden die Sonntagsspiele statt?

Die heutigen Sonntagsspiele finden zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Den Anfang macht der FSV Zwickau im heimischen Stadion Zwickau um 13 Uhr. Schiedsrichter der Partie ist Markus Wollenweber

Eine Stunde später empfängt Fortuna Köln im Südstadion Carl Zeiss Jena unter der Leitung von Referee Patrick Alt.

Uhrzeit Begegnung Schiedsrichter 13 Uhr FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern Markus Wollenweber 14 Uhr Fortuna Köln - Carl Zeiss Jena Patrick Alt

3. Liga heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Keines der heutigen Sonntagsspiele gehört zu den 86 Drittliga-Partien, die in dieser Saison im Free-TV live gezeigt werden.

Die einzige Möglichkeit, die Spiele außerhalb der Stadien legal zu sehen, ist das Angebot von Telekom Sport. Das Angebot hat sich die Live-Übertragungsrechte aller Drittliga-Partien in dieser Spielzeit gesichert. Telekom Sport kostet 9,95 Euro im Monat.

Wer die Spiele nicht live sehen kann, bleibt bei den Livetickern von SPOX dennoch auf dem Laufenden. Zur Liveticker-Übersicht des heutigen Sonntags geht es hier.

3. Liga: Der 6. Spieltag im Überblick